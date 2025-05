Bologna-Riccione | Sfida Cruciale per il Primato nel Girone C di Volley

© Sport.quotidiano.net - Bologna-Riccione: Sfida Cruciale per il Primato nel Girone C di Volley Primato che pensiamo di meritare. Tra noi e il nostro obiettivo c'è di mezzo Riccione". E non è un dettaglio. Il tecnico della Fcredil Fabio Ghiselli presenta la penultima gara di stagione regolare, aggiungendo una precisazione: "Giocheremo una gara Cruciale in casa, al PalaLirone e sarà bello".In casa Bologna ha accusato qualche passo falso di troppo, ma alla vigilia dei playoff urge una prova di forza, un'ulteriore dimostrazione di consapevolezza, dopo la vittoria in Coppa Italia che ha visto Laporta e compagne presentarsi tirate a lucido e in grado di alzare il livello di gioco. Ore 18, al PalaLirone c'è in palio il Primato del Girone C che assicura gli spareggi diretti per la promozione nel campionato di A2 di Volley, con annessa possibilità, in caso di ko, di rientrare nei playoff: in pratica il primo posto garantisce due chance per tentare il colpo promozione.

