Bologna lo trasferiscono in carcere poi il dramma | il gesto estremo

© Thesocialpost.it - Bologna, lo trasferiscono in carcere poi il dramma: il gesto estremo carcere della Dozza, a Bologna, si sarebbe cucito la bocca con ago e filo in segno di protesta. A denunciarlo è la senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi, che ha diffuso la notizia con un post sui social.Il gesto sarebbe avvenuto all’interno dell’istituto penitenziario dove, nelle scorse settimane, sono stati trasferiti alcuni giovani adulti. Secondo la senatrice, il ragazzo sarebbe stato trovato con ago e filo ancora in mano, le labbra sanguinanti, a seguito dell’autolesione.Proteste e preoccupazioni tra garanti e sindacatiIl trasferimento dei giovani adulti alla Dozza ha suscitato numerose critiche, sia tra i politici che tra gli operatori del sistema penitenziario. La sigla Fp Cgil ha segnalato almeno un tentativo di suicidio tra i nuovi arrivati. 🔗 Un giovane adulto detenuto neldella Dozza, a, si sarebbe cucito la bocca con ago e filo in segno di protesta. A denunciarlo è la senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi, che ha diffuso la notizia con un post sui social.Ilsarebbe avvenuto all’interno dell’istituto penitenziario dove, nelle scorse settimane, sono stati trasferiti alcuni giovani adulti. Secondo la senatrice, il ragazzo sarebbe stato trovato con ago e filo ancora in mano, le labbra sanguinanti, a seguito dell’autolesione.Proteste e preoccupazioni tra garanti e sindacatiIl trasferimento dei giovani adulti alla Dozza ha suscitato numerose critiche, sia tra i politici che tra gli operatori del sistema penitenziario. La sigla Fp Cgil ha segnalato almeno un tentativo di suicidio tra i nuovi arrivati. 🔗 Thesocialpost.it

