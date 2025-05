Bologna-Juventus il pronostico di Serie A | la Champions passa da qui Under e non solo

© Sololaroma.it - Bologna-Juventus, il pronostico di Serie A: la Champions passa da qui, Under e non solo Serie A, il quart'ultimo della stagione, che può risultare pesantissimo nell'economica del campionato, tra scudetto, lotta salvezza e sfide Europa. Da quest'ultimo punto di vista, occhi puntati su una domenica 4 aprile entusiasmante, che si apre con Empoli-Lazio, prosegue con Monza-Atalanta e Roma Fiorentina, fino a chiudere con il big match tra Bologna e Juventus, in programma al Dall'Ara alle 20:45. L'obiettivo Champions di entrambe passa da questo scontro diretto.Davvero poco da dire sulla stagione dei felsinei, che ipotizzare migliore della scorsa era oggettivamente impossibile. Mercoledì 14 maggio lo storico appuntamento con la finale di Coppa Italia contro il Milan, ma prima c'è da battere la Juventus in una sfida che pesa come un macigno per le speranze Champions League: Bologna al 5° posto di questa Serie A, con un solo punto di distacco dai bianconeri, e dopo l'opaco pareggio di Udine serve una prova da gruppo maturo per coltivare il sogno dell'Europa più prestigiosa.

