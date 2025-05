Bologna Juve Tudor si affida ai suoi fedelissimi! Loro quattro partiranno titolari per la sesta partita di fila

© Juventusnews24.com - Bologna Juve, Tudor si affida ai suoi fedelissimi! Loro quattro partiranno titolari per la sesta partita di fila Bologna Juve, Tudor si affida ai suoi fedelissimi! Questi quattro bianconeri partiranno titolari per la sesta partita di fila con il croato in panchinaTudor è pronto ad affidarsi ai suoi fedelissimi per provare a superare l’ostacolo Bologna e fare un altro importante passo verso la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.Come confermato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport si vedranno ancora una volta dal primo minuto Locatelli, Thuram, McKennie e Nico Gonzalez: i quattro bianconeri finora sempre presenti nelle cinque partite con il croato partiranno ancora titolari. .com 🔗 siai! Questibianconeriper ladicon il croato in panchinaè pronto adrsi aiper provare a superare l’ostacoloe fare un altro importante passo verso la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.Come confermato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport si vedranno ancora una volta dal primo minuto Locatelli, Thuram, McKennie e Nico Gonzalez: ibianconeri finora sempre presenti nelle cinque partite con il croatoancora. .com 🔗 Juventusnews24.com

Cosa riportano altre fonti

Conferenza stampa Tudor pre Bologna Juve: quando parla il tecnico bianconero alla vigilia della sfida di Serie A - di Marco BaridonConferenza stampa Tudor pre Bologna Juve: ecco quando parla l’allenatore della squadra bianconera prima della sfida di Serie A La Juve di Igor Tudor torna in campo domenica sera per la sfida contro il Bologna dopo la vittoria contro il Monza. Una partita fondamentale per la lotta al quarto posto. Come appreso da Juventusnews24.com, la conferenza stampa di Tudor per la sfida contro i felsinei si terrà domani, sabato 3 maggio 2025 alle ore 14:00. 🔗juventusnews24.com

Juve, il Bologna rallenta e lascia i bianconeri primi, ma domenica contro i rossoblù Tudor deve reinventare la formazione - Juve, assist del Bologna per il quarto posto dopo il pari con l’Udinese, ma contro i rossoblù Tudor deve reinventare la formazione La Juve ha riconquistato il quarto posto grazie al pareggio del Bologna contro l’Udinese e al 2-2 tra Lazio e Parma, due risultati favorevoli arrivati quasi a sorpresa. Questo piccolo vantaggio, a quattro […] 🔗calcionews24.com

Infortunio Vlahovic: buone notizie per Tudor verso Bologna Juve. Le condizioni del serbo fan ‘sorridere’ il tecnico, ecco cosa è accaduto al JTC - di Marco BaridonInfortunio Vlahovic: arrivano buone notizie per Tudor in vista di Bologna Juve. Le condizioni dell’attaccante, ecco cosa è successo al JTC La Juve si è allenata questa mattina alla Continassa per continuare la preparazione verso la gara di domenica alle 20.45 al Dall’Ara contro il Bologna. Come appreso da Juventusnews24, ci sono novità per quanto riguarda le condizioni dei giocatori infortunati. 🔗juventusnews24.com

Ne parlano su altre fonti

Bologna-Juventus sfida Champions: i rossoblù per sfatare il tabù bianconero, in quota Tudor si...; Juventus, per Cambiaso altro bivio di stagione: il futuro è dietro l'angolo, ma ora Tudor gli chiede di più; Juventus senza Yildiz contro Bologna e Lazio? Tudor si affida a Nico Gonzalez: l'ex viola è finalmente decisivo; Serie A, Bologna-Juventus: spareggio Champions al Dall’Ara. La Roma sfida la Fiorentina: Soulé ancora protagonista a 2,00 su Sisal.it. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rassegna stampa – Tudor affida la Juventus a Kolo Muani - La rassegna stampa di sabato 3 maggio: la Juventus di Igor Tudor si avvicina alla prossima sfida di Serie A affidandosi a Randal Kolo Muani ... 🔗msn.com

Bologna-Juve, Tudor cambia così: da Savona a Cambiaso e Conceicao - L'allenatore bianconero, nella delicata sfida con Italiano, vuole rivedere la versione deluxe di Andrea: certezze e dubbi di formazione ... 🔗msn.com

Pagina 2 | Bologna-Juve, Tudor cambia così: da Savona a Cambiaso e Conceicao - L'allenatore bianconero, nella delicata sfida con Italiano, vuole rivedere la versione deluxe di Andrea: certezze e dubbi di formazione ... 🔗tuttosport.com