Bologna Juve scelto il centrocampo titolare della sfida Champions | Tudor cambia rispetto alle ultime partite? La decisione

Bologna Juve, scelto il centrocampo titolare della sfida Champions: tutte le novità sulla possibile formazioneIgor Tudor ha scelto quello che sarà il centrocampo titolare della sfida della Juve contro il Bologna. Dal 1? partiranno Thuram e Locatelli così come nelle ultime partite: il francese ha sempre fatto molto bene così come il capitano che è cresciuto molto in questa stagione.Sulle fasce ci saranno Weah, che torna titolare a destra, e cambiaso a sinistra e non nel ruolo di braccetto. LE PROBABILI FORMAZIONI DI Bologna Juve .com 🔗 il: tutte le novità sulla possibile formazioneIgorhaquello che sarà ilcontro il. Dal 1? partiranno Thuram e Locatelli così come nelle: il francese ha sempre fatto molto bene così come il capitano che è cresciuto molto in questa stagione.Sulle fasce ci saranno Weah, che tornaa destra, eso a sinistra e non nel ruolo di braccetto. LE PROBABILI FORMAZIONI DI.com 🔗 Juventusnews24.com

