Bologna Juve | Savona e Cambiaso possono essere adattati in una difesa a tre? Annuncio di Tudor quali possono essere le scelte di formazione

© Juventusnews24.com - Bologna Juve: Savona e Cambiaso possono essere adattati in una difesa a tre? Annuncio di Tudor, quali possono essere le scelte di formazione Bologna Juve, Savona e Cambiaso verranno adattati in una difesa a tre? Tudor ha dato la sua chiave di lettura in conferenza stampaIn vista di Bologna Juve ci potrebbero essere diverse novità tattiche di formazione. Alcune di queste riguardano la difesa, in particolare Andrea Cambiaso e Nicolò Savona. I due giovani giocatori bianconeri potrebbero essere impiegati come braccetti di una difesa a tre, come ha riferito Igor Tudor in conferenza stampa.Savona E Cambiaso IN UNA difesa A tre – «Sì».LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI Tudor ALLA VIGILIA DI Bologna Juve .com 🔗 verrannoin unaha dato la sua chiave di lettura in conferenza stampaIn vista dici pobberodiverse novità tattiche di. Alcune di queste riguardano la, in particolare Andreae Nicolò. I due giovani giocatori bianconeri pobberoimpiegati come braccetti di una, come ha riferito Igorin conferenza stampa.IN UNA– «Sì».LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DIALLA VIGILIA DI.com 🔗 Juventusnews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Bologna Juve, le prime idee di Tudor in attacco e in difesa. Cosatti: «Da Conceicao a Douglas Luiz passando per Savona e Cambiaso. Su Koopmeiners e Vlahovic…» - di Redazione JuventusNews24Bologna Juve, le prime idee di Tudor in attacco e in difesa. Cosatti analizza così le possibili scelte Francesco Cosatti è intervenuto a Sky Sport per analizzare quella che potrebbe essere la formazione della Juve che sarà molto rimaneggiata contro il Bologna. BOLOGNA JUVE – «Koopmeiners e Vlahovic rimangono in dubbio. Davanti potrebbe esserci un attacco stravolto con Kolo Muani e Nico Gonzalez ma magari anche Conceicao o Douglas Luiz sulla trequarti. 🔗juventusnews24.com

Bologna Juve, le prime idee di Tudor in attacco e in difesa. Cosatti: «Da Conceicao a Douglas Luiz passando per Savona e Cambiaso» - di Redazione JuventusNews24Bologna Juve, le prime idee di Tudor in attacco e in difesa. Cosatti analizza così le possibili scelte Francesco Cosatti è intervenuto a Sky Sport per analizzare quella che potrebbe essere la formazione della Juve che sarà molto rimaneggiata contro il Bologna. BOLOGNA JUVE – «Davanti potrebbe esserci un attacco stravolto con Kolo Muani e Nico Gonzalez ma magari anche Conceicao o Douglas Luiz sulla trequarti. 🔗juventusnews24.com

Infortunati Juve, ansia dopo il Cagliari: da Savona a Douglas Luiz passando per Cambiaso, le ultime sulle loro condizioni - di Redazione JuventusNews24Infortunati Juve, ansia dopo il Cagliari: da Savona a Douglas Luiz passando per Cambiaso, le ultime sulle loro condizioni in attesa degli esami La Juventus rischia di dover pagare a carissimo prezzo l’importante vittoria ottenuta ieri sera all’Unipol Domus contro il Cagliari. I bianconeri sono in ansia infatti in attesa di scoprire le condizioni di tre calciatori. Si tratta di Savona, che farà oggi gli esami per il fastidio muscolare alla coscia destra, Douglas Luiz, che ha chiesto il cambio dopo 20 minuti dal suo ingresso per un problema al flessore, e ... 🔗juventusnews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Bologna-Juve, Tudor cambia così: da Savona a Cambiaso e Conceicao; Tudor costretto a inventarsi una nuova difesa: Cambiaso o Savona centrali in Bologna-Juventus; Juventus, emergenza difensiva a Bologna: ballottaggio tra Cambiaso e Savona; Bologna-Juve, Tudor cambia così: da Savona a Cambiaso e Conceicao. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bologna-Juve, Tudor cambia così: da Savona a Cambiaso e Conceicao - TORINO - Serve di più. Per la classifica. Per i singoli. Per allontanare i brutti pensieri, che dopo l’ultimo weekend hanno preso uno svincolo diverso rispetto al passato. La Juventus è attualmente qu ... 🔗msn.com

Pagina 0 | Bologna-Juve, Tudor cambia così: da Savona a Cambiaso e Conceicao - L'allenatore bianconero, nella delicata sfida con Italiano, vuole rivedere la versione deluxe di Andrea: certezze e dubbi di formazione ... 🔗tuttosport.com

Bologna Juve: Kelly out, chi completerà il terzetto difensivo con Renato Veiga e Kalulu. Le due idee di Tudor per il posticipo - Bologna Juve: Kelly out, chi completerà il terzetto difensivo con Renato Veiga e Kalulu. Le due idee di Tudor per il posticipo in programma al Dall’Ara Mancano poco più di 24 ore alla sfida in program ... 🔗juventusnews24.com