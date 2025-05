Bologna Juve Luca Montezemolo | Tifo rossoblù allo scudetto del 1964 io c’ero Baggio grande ma il mio idolo è stato un altro Invece di Giuntoli Elkann doveva prendere lui…

Conferenza stampa Tudor pre Bologna Juve: quando parla il tecnico bianconero alla vigilia della sfida di Serie A - di Marco BaridonConferenza stampa Tudor pre Bologna Juve: ecco quando parla l’allenatore della squadra bianconera prima della sfida di Serie A La Juve di Igor Tudor torna in campo domenica sera per la sfida contro il Bologna dopo la vittoria contro il Monza. Una partita fondamentale per la lotta al quarto posto. Come appreso da Juventusnews24.com, la conferenza stampa di Tudor per la sfida contro i felsinei si terrà domani, sabato 3 maggio 2025 alle ore 14:00. 🔗juventusnews24.com

Juve, il Bologna rallenta e lascia i bianconeri primi, ma domenica contro i rossoblù Tudor deve reinventare la formazione - Juve, assist del Bologna per il quarto posto dopo il pari con l’Udinese, ma contro i rossoblù Tudor deve reinventare la formazione La Juve ha riconquistato il quarto posto grazie al pareggio del Bologna contro l’Udinese e al 2-2 tra Lazio e Parma, due risultati favorevoli arrivati quasi a sorpresa. Questo piccolo vantaggio, a quattro […] 🔗calcionews24.com

Vlahovic recupera per Bologna Juve? Cosa filtra sulle condizioni dell’attaccante serbo a due giorni dal big match. Ultimissime - di Redazione JuventusNews24Vlahovic recupera per Bologna Juve? Cosa filtra sul serbo. Tutti gli ultimissimi aggiornamenti Dusan Vlahovic “vede” Bologna–Juve. Come confermato da La Gazzetta dello Sport, l’ottimismo sul recupero del serbo sarebbe in crescita. Le prossime 48 ore saranno decisive per capire il possibile minutaggio del serbo, che è rientrato parzialmente in gruppo nell’ultimo allenamento alla Continassa. 🔗juventusnews24.com

Compagnoni: "Bologna-Juve fondamentale per la corsa Champions. In estate i bianconeri dovranno risolvere alcuni problemi" - Sono tutte gare molto complicate, è chiaro che tutto ruota attorno alla sfida tra Bologna e Juventus, questa gara indirizzerà molto la corsa Champions e cambia molto se vince la Juventus o vince ... 🔗tuttojuve.com

