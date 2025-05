Bologna Juve Kolo Muani o Vlahovic dal primo minuto? Ecco come verranno gestiti i due attaccanti | l’idea di Tudor

Bologna Juve, Kolo Muani o Vlahovic dal primo minuto? Ecco come verranno gestiti i due attaccanti: l'idea di Tudor per il big match del Dall'Ara

Domani sera la Juventus sarà ospite del Bologna in occasione della sfida valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, gara da molti definita come un vero e proprio spareggio Champions.

Vlahovic ieri ha lavorato a parte e viaggia verso la convocazione. Tuttavia il serbo potrebbe lasciare a Kolo Muani la maglia da titolare per poi essere utilizzato a gara in corso. Questa, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe l'idea di Tudor.

