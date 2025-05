Bologna Juve | Kelly out chi completerà il terzetto difensivo con Renato Veiga e Kalulu Le due idee di Tudor per il posticipo

© Juventusnews24.com - Bologna Juve: Kelly out, chi completerà il terzetto difensivo con Renato Veiga e Kalulu. Le due idee di Tudor per il posticipo Bologna Juve: Kelly out, chi completerà il terzetto difensivo con Renato Veiga e Kalulu. Le due idee di Tudor per il posticipo in programma al Dall’AraMancano poco più di 24 ore alla sfida in programma domani sera al Dall’Ara tra Bologna e Juve, partita che da molti è stata definita come spareggio per la prossima Champions League.Tudor dovrà fare i conti con l’assenza di Kelly. Chi sarà dunque il prescelto per completare il terzetto difensivo con Renato Veiga e Kalulu? Secondo il Corriere dello Sport ci sono Cambiaso e Savona, con l’ex Genoa che sembra avere chance in più rispetto al compagno di squadra. .com 🔗 out, chiilcon. Le duediper ilin programma al Dall’AraMancano poco più di 24 ore alla sfida in programma domani sera al Dall’Ara tra, partita che da molti è stata definita come spareggio per la prossima Champions League.dovrà fare i conti con l’assenza di. Chi sarà dunque il prescelto per completare ilcon? Secondo il Corriere dello Sport ci sono Cambiaso e Savona, con l’ex Genoa che sembra avere chance in più rispetto al compagno di squadra. .com 🔗 Juventusnews24.com

