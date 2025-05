© Juventusnews24.com - Bologna Juve, i bianconeri vogliono consolidare la Champions con il rafforzamento di un reparto che ha gli stessi numeri del Napoli capolista. Il dato

Lasi presenta al Dall’Ara diperil quarto posto, che varrebbe la qualificazione alla prossima edizione dellaLeague. Per poter raggiungere questo traguardo servirà blindare la difesa. Una difesa che ha tradito poche volte in questa stagione, almeno in Serie A. La società bianconera, infatti, ricorda che Madama ha glidelin termini di clean sheets: 16.SOLIDITÀ DIFENSIVA IN TRASFERTA – «Lantus è – al pari del– una delle due squadre che hanno chiuso il maggior numero di partite (16) senza subire gol in questo campionato: solo sei di questi 16 clean sheets sono arrivati in trasferta.». .com 🔗 Juventusnews24.com