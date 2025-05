Bologna Juve chi giocherà nella posizione di trequartista insieme a Nico Gonzalez | Tudor cambia nuovamente Le ultime

© Juventusnews24.com - Bologna Juve, chi giocherà nella posizione di trequartista insieme a Nico Gonzalez: Tudor cambia nuovamente. Le ultime Bologna Juve, chi giocherà nella posizione di trequartista? Tutti i dettagli in vista della sfida di Serie A La Juve continua a preparare la sfida contro il Bologna con Tudor che ha ormai sciolto tutti gli ultimi dubbi di formazione. nella posizione di trequartista, dietro a Kolo Muani, giocheranno Nico Gonzalez e McKennie.Il centrocampista americano continua a essere un grande jolly e a mostrarlo partita dopo partita. Dovrebbe partire nuovamente in panchina Conceicao, pronto a dare una mano nel secondo tempo.LE PROBABILI FORMAZIONI DI Bologna Juve .com 🔗 , chidi? Tutti i dettagli in vista della sfida di Serie A Lacontinua a preparare la sfida contro ilconche ha ormai sciolto tutti gli ultimi dubbi di formazione.di, dietro a Kolo Muani, giocherannoe McKennie.Il centrocampista americano continua a essere un grande jolly e a mostrarlo partita dopo partita. Dovrebbe partirein panchina Conceicao, pronto a dare una mano nel secondo tempo.LE PROBABILI FORMAZIONI DI.com 🔗 Juventusnews24.com

McKennie stacanovista e jolly della Juve! Tudor conferma lo statunitense e gli cambia posizione: ecco in che ruolo giocherà - di Redazione JuventusNews24McKennie stacanovista e jolly della Juve: il texano sarà ancora schierato da Tudor, ecco in che ruolo Sciolti quasi tutti i dubbi di formazione per Igor Tudor in vista di Parma–Juve, match rinviato per la morte di Papa Francesco e che si giocherà nella giornata di domani, mercoledì 23 aprile. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Weston McKennie partirà nuovamente titolare e dovrebbe tornare nel ruolo di esterno destro dopo aver giocato a sinistra. 🔗juventusnews24.com

Beukema Juve: deciso il futuro dell’ex candidato per la difesa bianconera. Il Bologna ha preso posizione, cosa accadrà - di Redazione JuventusNews24Beukema Juve: è stato definito il futuro dell’ex obiettivo bianconero. Il Bologna ha preso posizione, cosa succederà nei prossimi mesi Come riportato dal Corriere dello Sport, il Bologna ha preso una decisione per il futuro di Sam Beukema, scegliendo di voler rinnovare il suo contratto attualmente in scadenza nel 2027. Il difensore è stato a lungo accostato al calciomercato Juve per la finestra dei trasferimenti di gennaio. 🔗juventusnews24.com

Probabili formazioni Bologna Juve, chi giocherà in difesa e sulla trequarti? Le primissime idee di Tudor - di Redazione JuventusNews24Probabili formazioni Bologna Juve: le possibili scelte di Tudor per l’importante sfida in ottica Champions League La Juve prepara la sfida contro il Bologna. Mister Tudor dovrà fare i conti con l’assenza di Kelly mentre la possibile presenza di Koopmeiners e Vlahovic sarà accertata solamente nei prossimi giorni. Tuttosport ha analizzato quella che potrebbe essere la probabile formazione con Savona nel ruolo di braccetto e Conceicao in quello di trequartista insieme a Nico Gonzalez. 🔗juventusnews24.com

