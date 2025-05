Bologna Italiano | "Corsa Champions? Umano sbagliare qualche partita Ma avete visto l'Inter?"

Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Juventus. L`allenatore del Bologna ha detto la sua sulla appassionante.

Bologna continua a stupire: per i bookie finale di Coppa Italia a un passo, ma Italiano vede anche un posto in Champions League - Chi pensava che la stagione 2023/24 del Bologna fosse irripetibile si sbagliava di grosso. I rossoblù stanno facendo addirittura meglio quest`anno... 🔗calciomercato.com

Bologna, Fenucci: “Coppa Italia meglio del posto Champions, spero Italiano resti” - L’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, è intervenuto come ospite di ‘Radio Anch’io Sport’ su Rai Radio 1 e ha trattato diversi temi, a partire dalla lotta Champions. “Sarà un duello interessante – ha dichiarato -. Avere tutte le posizioni aperte fino alla fine è una delle grandi peculiarità del campionato italiano, questo va a favore della spettacolarità del torneo. Siamo lì con tutte le altre, cercheremo di giocarci le nostre carte fino alla fine. 🔗sportface.it

Bologna-Lazio 5-0, Italiano travolge Baroni e sogna la Champions - (Adnkronos) – Il Bologna travolge la Lazio e si prende, momentaneamente, il quarto posto. Nella 29esima giornata di Serie A,… L'articolo Bologna-Lazio 5-0, Italiano travolge Baroni e sogna la Champions proviene da Quotidiano Rosso di Sera. 🔗rossodisera.eu

Bologna, Vincenzo Italiano non ci gira intorno: “Servirà la perfezione” - Vincenzo Italiano prepara il Bologna per un match decisivo contro la Juventus: servirà la perfezione per vincere. 🔗msn.com

Italiano: "Bologna-Juve spareggio Champions, tiriamo fuori tutto" - " Nel primo tempo l'Udinese è partita forte, temevamo che succedesse così dopo il periodo negativo. Erano in casa e dovevano reagire, noi abbiamo vissuto un primo tempo sottotono e nella ripresa siamo ... 🔗tuttosport.com

Italiano: “Contro la Juventus vogliamo fare la storia” - BOLOGNA – «Contro la Juventus vogliamo fare la storia, tutti uniti col nostro pubblico serve un Bologna disposto a tutto sapendo che in venti giorni ci giochiamo l’Europa e obiettivi incredibili». Suo ... 🔗bologna.repubblica.it