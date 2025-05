Bologna Italiano | Contro la Juve una tappa importante servirà una cosa Condizioni Castro? C’è una novità

© Calcionews24.com - Bologna, Italiano: «Contro la Juve una tappa importante, servirà una cosa. Condizioni Castro? C’è una novità» Italiano, allenatore del Bologna, in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A Contro la Juve. Tutti i dettagli Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa in vista di Bologna-Juve. BATTERE LA Juve – «Proveremo a fare la storia anche domani. La Juve è forte, e da quando ha cambiato guida tecnica ha fatto . 🔗 Le parole di Vincenzo, allenatore del, in conferenza stampa in vista della sfida di Serie Ala. Tutti i dettagli Vincenzoha parlato in conferenza stampa in vista di. BATTERE LA– «Proveremo a fare la storia anche domani. Laè forte, e da quando ha cambiato guida tecnica ha fatto . 🔗 Calcionews24.com

Bologna Juve, Italiano perde due titolarissimi per la sfida contro i bianconeri? C’è lesione: il comunicato ufficiale - di Redazione JuventusNews24Bologna Juve, Italiano perde due titolarissimi per il big match contro i bianconeri: tutti i dettagli e il comunicato Due infortuni pesanti per il Bologna di Italiano, rivale diretta della Juve per la lotta Champions: si fermano Skorupski e Ferguson per ben tre settimane. Proveranno a recuperare per la sfida contro la Juve in programma nella prima settimana di maggio. COMUNICATO – «Gli esami a cui sono stati sottoposti Lukasz Skorupski e Lewis Ferguson hanno evidenziato rispettivamente: una lesione di basso grado dell’adduttore destro, e una lesione di basso ... 🔗juventusnews24.com

Bologna Juve, Italiano sorride in vista del match contro i bianconeri: recuperato un titolare. Novità anche su Ndoye - di Redazione JuventusNews24Bologna Juve, Italiano sorride in vista del match contro i bianconeri: tutte le novità dopo l’allenamento odierno Arrivano importanti aggiornamenti dopo l’allenamento odierno del Bologna. Come riportato dal club emiliano, Casale ha recupero dall’infortunio e sarà presente per il match contro la Juve. Lavoro differenziato per Ndoye che non dovrebbe recuperare per il match. 🔗juventusnews24.com

Italiano in vista di Bologna Juve: «Contro i bianconeri sarà uno spareggio, servirà massima concentrazione. Ecco cosa dovremo fare» - di Redazione JuventusNews24Italiano in vista di Bologna Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore dei felsinei dopo il pareggio contro l’Udinese L’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato a DAZN dopo il pareggio contro l’Udinese in vista del match contro la Juve. PAROLE – «La reazione è stata importante, abbiamo finito in crescendo. Non spariamo dalle partite e questo è il nostro cavallo di battaglia. 🔗juventusnews24.com

Italiano: "Con la Juve dovremo essere perfetti, tappa importante nel rush finale" - "In casa dobbiamo far valere la nostra forza consapevoli delle qualita dell'avversario e sapendo che ci giochiamo l'Europa" ... 🔗msn.com

Italiano: “Contro la Juventus vogliamo fare la storia” - BOLOGNA – «Contro la Juventus vogliamo fare la storia, tutti uniti col nostro pubblico serve un Bologna disposto a tutto sapendo che in venti giorni ci giochiamo l’Europa e obiettivi incredibili». Suo ... 🔗bologna.repubblica.it

Pagina 1 | Italiano: "Juve senza Vlahovic un vantaggio, ma Tudor non si domina" - Un nuovo sgambetto "eccellente"? È questo il sogno nel cassetto del Bologna che attende la Juventus in una partita cruciale per il quarto posto in classifica. Che, tradotto, vuol dire Champions League ... 🔗tuttosport.com