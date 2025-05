Bologna Italiano carica i suoi in vista della Juve | Pronti a fare la prestazione

© Sport.quotidiano.net - Bologna, Italiano carica i suoi in vista della Juve: "Pronti a fare la prestazione" Bologna, 3 maggio 2025 – C’è la Juve al Dall’Ara, la partita più attesa di tutte: la partita che vale la stagione. Lo dice la classifica, che le vede oscillare distanti un solo punto tra quarto e quinto posto, ad inseguirsi da mesi per l’obbiettivo Champions: un sogno per il Bologna, un obbligo per i bianconeri.Sulla panca della Vecchia Signora l'ex Motta non c’è più ormai da mesi: fallito il progetto con lui al centro sotto la Mole, la dirigenza ha richiamato Tudor, già presente anni fa da giocatore e poi nello staff tecnico di Andrea Pirlo come assistente. Al croato il compito di portare la nave in porto, alla ricerca di una quarto posto che per lui sarebbe forse sufficiente per una riconferma nella prossima stagione.Ma a bussare al portone delle big, già da un po', c’è anche il Bologna, temuto da tutti e tutte, che domani ritrova il Dall’Ara dopo il pareggio di lunedì scorso a Udine, che ha rallentato la corsa di Orsolini e compagni, ma non ha stoppato affatto l’entusiasmo di squadra, città, tifosi e del mister, Vincenzo Italiano, che così ha parlato alla vigilia del match in programma domani alle 20. 🔗 , 3 maggio 2025 – C’è laal Dall’Ara, la partita più attesa di tutte: la partita che vale la stagione. Lo dice la classifica, che le vede oscillare distanti un solo punto tra quarto e quinto posto, ad inseguirsi da mesi per l’obbiettivo Champions: un sogno per il, un obbligo per i bianconeri.Sulla pancaVecchia Signora l'ex Motta non c’è più ormai da mesi: fallito il progetto con lui al centro sotto la Mole, la dirigenza ha richiamato Tudor, già presente anni fa da giocatore e poi nello staff tecnico di Andrea Pirlo come assistente. Al croato il compito di portare la nave in porto, alla ricerca di una quarto posto che per lui sarebbe forse sufficiente per una riconferma nella prossima stagione.Ma a bussare al portone delle big, già da un po', c’è anche il, temuto da tutti e tutte, che domani ritrova il Dall’Ara dopo il pareggio di lunedì scorso a Udine, che ha rallentato la corsa di Orsolini e compagni, ma non ha stoppato affatto l’entusiasmo di squadra, città, tifosi e del mister, Vincenzo, che così ha parlato alla vigilia del match in programma domani alle 20. 🔗 Sport.quotidiano.net

