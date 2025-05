Bologna in Arabia Saudita per la Supercoppa | 16 milioni in palio

© Sport.quotidiano.net - Bologna in Arabia Saudita per la Supercoppa: 16 milioni in palio Bologna: prospettive che passano in primis dalla qualificazione per il secondo anno consecutivo a quella Champions League che per le sole gare eliminatorio garantirebbe introiti per circa 50 milioni di euro. Aspettando di capire come finirà la stagione, con il lieto fine che passa in buona parte dallo scontro diretto con la Juventus di domani sera, il club incassa una buona notizia proveniente dalla Lega Calcio, via Arabia. L’Arabia Saudita è stata confermata come sede per la prossima edizione. Con lo stesso format dell’ultima Supercoppa.La data della manifestazione, che in questa stagione è andata in scena a inizio gennaio, sarà stabilita e ufficializzata più avanti. Intanto la prima decisione è presa: confermato per la prossima stagione il format a quattro squadre, con l’Arabia Saudita che ha scelto di confermare sul proprio territorio la manifestazione, come da contratto. 🔗 La notizia è ufficiale e potrebbe cambiare le prospettive economiche del: prospettive che passano in primis dalla qualificazione per il secondo anno consecutivo a quella Champions League che per le sole gare eliminatorio garantirebbe introiti per circa 50di euro. Aspettando di capire come finirà la stagione, con il lieto fine che passa in buona parte dallo scontro diretto con la Juventus di domani sera, il club incassa una buona notizia proveniente dalla Lega Calcio, via. L’è stata confermata come sede per la prossima edizione. Con lo stesso format dell’ultima.La data della manifestazione, che in questa stagione è andata in scena a inizio gennaio, sarà stabilita e ufficializzata più avanti. Intanto la prima decisione è presa: confermato per la prossima stagione il format a quattro squadre, con l’che ha scelto di confermare sul proprio territorio la manifestazione, come da contratto. 🔗 Sport.quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

Supercoppa Italiana Inter, Simonelli: «Ipotesi Arabia Saudita? Abbiamo altre alternative allettanti…» - di RedazioneSupercoppa Italiana Inter, Simonelli: «Ipotesi Arabia Saudita? Abbiamo altre alternative allettanti…» Le parole del presidente della Lega Serie A Intervenuto in conferenza stampa, Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato della Supercoppa Italiana, competizione che in caso di conferma della final four, potrebbe vedere l’Inter tra le protagoniste. SUPERCOPPA ITALIANA IN ARABIA? – «Mancano ancora due giorni alla scadenza, abbiamo già deciso di sollecitare i sauditi e la mia impressione è che, viste le quattro squadre che saranno coinvolte – Inter e Napoli per ... 🔗internews24.com

La Supercoppa Italia rimane in Arabia Saudita con Final Four Formato - 2025-05-02 19:06:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano! IL Italia Supercoppa Continuerà a giocare Arabia Saudita con il formato “Final Four”. Questo è stato comunicato dalla serie A oggi per la stagione 2025-26. Per ora sono già classificati Milano e Bologna come finalisti di Coppa Italia … e dalla serie A, in assenza di conferma matematica, dovrebbero essere Napoli e Inter. “Finalmente, L’interesse degli organizzatori arabi è stato confermato per ospitare la prossima edizione del Supercoppa con 4 formato di squadra “, Ha comunicato dalla serie Lega A. 🔗justcalcio.com

L’Arabia Saudita interessata a ospitare la prossima Supercoppa - MILANO (ITALPRESS) – Si va verso una Supercoppa Italiana a quattro ancora in Arabia Saudita. Stamane, durante l’assemblea in video conferenza della Lega di serie A, con la partecipazione di tutte le 20 società, che ha proseguito e concluso i lavori iniziati lo scorso 28 aprile, l’ad Luigi De Siervo “ha confermato di aver ricevuto la conferma di interesse da parte degli organizzatori arabi di Sela per ospitare la prossima edizione della Supercoppa con il format a 4 squadre”, fanno sapere da via Rosellini in una nota. 🔗unlimitednews.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bologna in Arabia Saudita per la Supercoppa: 16 milioni in palio; Dove si giocherà la prossima Supercoppa italiana; Ufficiale: La Supercoppa Italiana 2026 resterà in Arabia; Ufficiale: Supercoppa Italiana 2025 in Arabia Saudita. Tutti i dettagli. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Bologna in Arabia Saudita per la Supercoppa: 16 milioni in palio - Ergo, alla vigilia di un rush finale di stagione, la notizia è che il Bologna sbarcherà in Arabia: con un ulteriore montepremi da 16 milioni, due dei quali garantiti dalla sola partecipazione, a cui ... 🔗msn.com

La Supercoppa Italiana confermata in Arabia Saudita anche nel 2026: quali squadre giocheranno - Confermato anche per l'edizione 2026 il format della Supercoppa Italiana, che avrà iscritte quattro squadre di Serie A ... 🔗fanpage.it

Supercoppa italiana, final four 2026 di nuovo in Arabia Saudita a gennaio: la Lega Serie A conferma - Supercoppa italiana ancora in Arabia Saudita: Milan e Bologna qualificate, Napoli e Inter saranno le altre due partecipanti alla final four ... 🔗sport.virgilio.it