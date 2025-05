Bologna com’era | grazie ai dischi registrati dal vivo il soprannome ’paradiso dei collezionisti’

Giancarlo Bongiovanni (foto) mantenne la decennale vocazione editoriale con l'aggiunta di una novità: la produzione discografica di opere registrate 'dal vivo' che i melomani apprezzarono. Grande successo ebbe il disco del concerto registrato dal vivo del soprano Mirella Freni, premiato dalla critica discografica italiana. Fra l'altro, l'idea di Bongiovanni ebbe il pregio dell'originalità poiché offriva agli appassionati un prodotto che le grandi case discografiche non avevano in catalogo. Altri concerti dal vivo divennero dischi, come quelli di Katia Ricciarelli, Leo Nucci, Renato Bruson e molti altri. Il piccolo negozio ebbe sempre una conduzione familiare e una chiara vocazione al rapporto amichevole con la clientela al punto che fu definito 'paradiso dei collezionisti'. Ma il nuovo secolo e il nuovo millennio portarono una cesura nella vita del negozio Bongiovanni.

Pagliuca: “Per il Bologna era meglio fosse rimasto 'Stranino' Motta alla Juventus. Non sta bene se non cambia i ruoli" - Gianluca Pagliuca, ex di Bologna e Inter, ha parlato della sfida decisiva per Scudetto e Champions League della 33esima giornata di Serie A... 🔗calciomercato.com

Il primo titolo del brano di Olly, il cambio all’ultimo grazie alla nonna: «Al posto di “balorda” c’era un’altra parola» – Il video - Chissà come sarebbe andata se Olly avesse tenuto il titolo originale per il suo brano presentato a Sanremo. Con i se e con i ma, non si fa neanche il Festival. E così il cantante genovese ha vinto la settantacinquesima edizione del Festival con «Balorda nostalgia». Federico Olivieri, così all’anagrafe, era già stato a Sanremo Giovani nel 2023 con «L’anima balla». Dopo due anni, si è ripresentato tra i big con una canzone cambiata un po’ all’ultimo. 🔗open.online

Van Persie recrimina dopo Feyenoord Inter: «Il rigore per i nerazzurri non c’era! Grazie al nostro portiere abbiamo una chance per il ritorno ma…» - di Redazione JuventusNews24Van Persie recrimina dopo Feyenoord Inter: tutte le dichiarazioni dell’allenatore degli olandesi dopo il match La conferenza stampa di Robin Van Persie al termine di Feyenoord Inter, la gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League soffermandosi sul rigore dato ai rivali della Juve molto dubbio. SUL RIGORE SU THURAM E SULL’INTER – «Il rigore per me non c’era, grazie al nostro portiere abbiamo una chance per il ritorno. 🔗juventusnews24.com

