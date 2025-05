Bologna bimbi non vaccinati ricoverati in Rianimazione

Bologna, 3 maggio 2025 – Bambini in Pronto soccorso con gravi forme di gastroenterite, varicella, influenza: patologie pericolose soprattutto nei bimbi piccoli, ma che possono essere evitate con il vaccino.L'appello arriva da Marcello Lanari, direttore della Clinica pediatrica del Sant'Orsola nel corso della settimana europea di sensibilizzazione alle vaccinazioni (che termina oggi) che ha come obiettivo la promozione della consapevolezza del ruolo fondamentale dell'immunizzazione nella prevenzione delle malattie infettive e nella protezione della vita.E mettere in evidenza l'urgente necessità di raggiungere una copertura vaccinale elevata ed equa in ogni comunità, al fine di prevenire epidemie oggi e in futuro.«In Pronto soccorso pediatrico assistiamo ogni anno a casi di bambini più o meno piccoli che riportano patologie e sintomatologie dovute a patologie prevenibili con le vaccinazioni – sottolinea il professor Lanari –.

