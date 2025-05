Bollate anziana borseggiata al mercato rimane chiusa fuori casa

Bollate, anziana borseggiata al mercato rimane chiusa fuori da casa. Brutta disavventura per un’anziana signora 92enne che abita nel grande codominio di via Corelli. Recatasi al mercato in piazza Della Resistenza, è rimasta vittima di una delle solite borseggiatrici che imperversano nel mercato di Bollate centro, che, approfittando di un momento di distrazione dell’anziana, le . 🔗 alda. Brutta disavventura per un’signora 92enne che abita nel grande codominio di via Corelli. Recatasi alin piazza Della Resistenza, è rimasta vittima di una delle solite borseggiatrici che imperversano neldicentro, che, approfittando di un momento di distrazione dell’, le . 🔗 Ilnotiziario.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Firenze, anziana borseggiata nel parcheggio del suo condominio - Firenze, 29 marzo 2025 – Anziana borseggiata nel posteggio condominiale mentre parcheggia: è successo intorno a mezzogiorno e mezzo, in via di Santa Maria a Cintoia a Firenze. Il delinquente ha approfittato del momento in cui il cancello condominiale si è aperto per seguire la donna, 88enne che stava rientrando a casa in automobile, per intrufolarsi nel piazzale. A raccontare l’episodio il vicino che l’ha soccorsa, Gino Ferro, che è anche volontario del contiguo circolo Mcl di San Bartolo a Cintoia. 🔗lanazione.it

Anziana borseggiata in corso del Popolo, arrestata ladra manolesta - Ha borseggiato del portafogli una donna di 87 anni mentre questa stava transitando lungo corso del Popolo, nel cuore del centro di Treviso. L'intervento di una testimone diretta del furto e quindi della polizia ha portato all'arresto la ladra "manolesta", una cittadina straniera di 34 anni, con... 🔗trevisotoday.it

Classica da mercato: Duo Himmel - CLASSICAdaMercato | Duo Himmel Il Duo Himmel, composto da Marco Trebbi alla tromba e David Salvage al pianoforte, sarà protagonista di un nuovo appuntamento di CLASSICAdaMercato il 27 aprile. Programma: - Anthony Plog: Nocturne per tromba e pianoforte - David Salvage: Variazioni... 🔗bolognatoday.it