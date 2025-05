© Lopinionista.it - Boldrini: “Malta soccorra la nave di Freedom Flotilla”

Laura– foto di Marco SpartàROMA – “ladi: quegli aiuti devono arrivare a Gaza. Da due mesi esatti il governo di Israele ha letteralmente sigillato Gaza: non entrano alimenti, non entrano medicine, non entra acqua, non entra carburante. Nella Striscia non c’è neanche corrente elettrica e senza carburante i generatori non funzionano: i pochi ospedali non ridotti in macerie dall’aviazione israeliana, non possono fornire cure, i dissalatori sono fermi”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook la parlamentare del Pd Laura.“Una popolazione intera ridotta allo stremo, alla fame, alla sete, alla disperazione totale. Mentre tutto questo accade nell’indifferenza della comunità internazionale, laCoscience diha cercato di rompere l’assedio e di arrivare a Gaza via mare, carica di beni di prima necessità. 🔗 Lopinionista.it