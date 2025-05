Bobo Vieri il dramma | Mai stato così male com' è ridotto da 18 giorni

© Liberoquotidiano.it - Bobo Vieri, il dramma: "Mai stato così male", com'è ridotto da 18 giorni Bobo Vieri sta meglio, ma deve proseguire le cure. Colpito da una bronchite persistente mentre era in vacanza alle Maldive, l'ex calciatore ha aggiornato i suoi fan: "È il diciottesimo giorno che prendo medicine - ha esordito nelle storie di Instagram -. Sto meglio, ho meno tosse, oggi ho fatto una passeggiata. Gli antibiotici e il cortisone stanno funzionando, lunedì dovrei smetterle di prenderle e dovrei vedere il medico, vediamo come va".L'incubo è cominciato lo scorso 24 aprile quando è stato ricoverato in ospedale alle Maldive dopo aver accusato un malore. Tornato immediatamente in Italia, il 51enne è stato visitato dal medico che gli ha prescritto farmaci e un periodo di convalescenza. “Per fortuna non è polmonite, 10-15 giorni di riposo", aveva spiegato sui social solo pochi giorni fa. 🔗 sta meglio, ma deve proseguire le cure. Colpito da una bronchite persistente mentre era in vacanza alle Maldive, l'ex calciatore ha aggiornato i suoi fan: "È il diciottesimo giorno che prendo medicine - ha esordito nelle storie di Instagram -. Sto meglio, ho meno tosse, oggi ho fatto una passeggiata. Gli antibiotici e il cortisone stanno funzionando, lunedì dovrei smetterle di prenderle e dovrei vedere il medico, vediamo come va".L'incubo è cominciato lo scorso 24 aprile quando èricoverato in ospedale alle Maldive dopo aver accusato un malore. Tornato immediatamente in Italia, il 51enne èvisitato dal medico che gli ha prescritto farmaci e un periodo di convalescenza. “Per fortuna non è polmonite, 10-15di riposo", aveva spiegato sui social solo pochifa. 🔗 Liberoquotidiano.it

Bobo Vieri è tornato a parlare delle sue condizioni di salute. L'ex bomber, dopo il rientro anticipato dalle Maldive, ha intrapreso una cura che porta avanti da oltre due settimane: "18 giorni che prendo medicine", ha raccontato Vieri sui social. "È il diciottesimo giorno che prendo medicine – ha esordito l'ex calciatore nelle storie […]"

Bobo Vieri, il sorriso (e il ciuffo) dopo lo spavento e il ricovero alle Maldive: “È arrivato Elvis” - Milano – Una foto postata sui social: sorriso aperto, ciuffo alzato. Tre parole e quattro punti esclamativi: "È arrivato Elvis!!!!”. Elvis, s’intende il re del rock. Tema musicale in sottofondo: “Viva Las Vegas”. Di profilo Instagram in profilo Instagram, ecco una rilassata della moglie Costanza ‘Costy’ Caracciolo: foto romantica al tramonto, la palma, l’abbronzatura al viso sotto il panama. Due segnali che fanno una prova: Vieri sta bene. 🔗ilgiorno.it

Malore Vieri: è stato ricoverato in ospedale, gli aggiornamenti sulle condizioni - Spavento per Christian Vieri che è stato ricoverato in ospedale per un malore: ecco cos’è successo e come sta ora l’ex calciatore. Christian Vieri è stato ricoverato in ospedale per un malore che ha avuto nel corso di una vacanza alle Maldive con la sua famiglia. Il malore ha spaventato parecchio e la vacanza è finita prima del tempo. Ecco le dichiarazioni che sono arrivate e come sta ora l’ex attaccante di Inter, Milan e Juventus. 🔗rompipallone.it

Vieri, la malattia che lo ha messo ko: “18esimo giorno che prendo medicine”. Come sta e il divieto di Costanza Caracciolo - L’ex stella dell’Inter sta migliorando dopo il malore alle Maldive, la moglie Costanza svela: “Infezione batterica". Il racconto della vacanza da incubo. 🔗libero.it

