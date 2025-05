Boato e distruzione per rubare al bancomat | paura a Monteprandone Ascoli

© Ilrestodelcarlino.it - Boato e distruzione per rubare al bancomat: paura a Monteprandone (Ascoli) Monteprandone (Ascoli), 3 maggio 2025 – La banda della ‘marmotta’ intorno alle 4 della notte scorsa ha fatto saltare il bancomat della Bper Banca lungo viale De Gasperi a Centobuchi di Monteprandone.Il bottino, secondo i primi rilevi, che sono ancora in atto, si aggirerebbe fra i 30 ed i 40mila euro. La macchina era stata caricata la sera precedente con una somma importante, ma i malviventi, fuggiti a bordo di un’Alfa Romeo che risulterebbe rubata, hanno dovuto abbandonare parte del malloppo per l’arrivo di una pattuglia dei carabinieri.Nella violenta esplosione che ha scardinato il bancomat e devastato la facciata dell’istituto di credito, sono rimate danneggiate anche alcune autovetture che erano state parcheggiate nelle immediate vicinanze. Le immagini della video sorveglianza interna alla Banca e soprattutto quelle della video sorveglianza della rete cittadina, stanno dando man forte agli investigatori dell’arma di San Benedetto e della stazione di Monteprandone. 🔗 ), 3 maggio 2025 – La banda della ‘marmotta’ intorno alle 4 della notte scorsa ha fatto saltare ildella Bper Banca lungo viale De Gasperi a Centobuchi di.Il bottino, secondo i primi rilevi, che sono ancora in atto, si aggirerebbe fra i 30 ed i 40mila euro. La macchina era stata caricata la sera precedente con una somma importante, ma i malviventi, fuggiti a bordo di un’Alfa Romeo che risulterebbe rubata, hanno dovuto abbandonare parte del malloppo per l’arrivo di una pattuglia dei carabinieri.Nella violenta esplosione che ha scardinato ile devastato la facciata dell’istituto di credito, sono rimate danneggiate anche alcune autovetture che erano state parcheggiate nelle immediate vicinanze. Le immagini della video sorveglianza interna alla Banca e soprattutto quelle della video sorveglianza della rete cittadina, stanno dando man forte agli investigatori dell’arma di San Benedetto e della stazione di. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

