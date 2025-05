Blu Cosplay Mercatino del Calcit mostra dell' Artigianato sagre e concerto | gli eventi

Blu Cosplay, Mercatino del Calcit, mostra dell'Artigianato, sagre e concerto: gli eventi eventi di oggi, 3 maggio, nell'Aretino.

“Arezzo blu cosplay”. Il grande evento pop che parla a tutti - Sabato 3 maggio, dalle 11:00 alle 23:00, il Centro di Aggregazione Sociale Pescaiola si trasformerà in un universo parallelo fatto di colori, costumi, musica, creatività e tanta voglia di stare insieme. Arriva la prima edizione di Arezzo blu cosplay, una manifestazione unica nel suo genere che... 🔗arezzonotizie.it

Michela Frare tra i protagonisti di Arezzo Blu Cosplay - C'è anche la disegnatrice Disney, Michela Frare tra gli ospiti dell'edizione zero di Arezzo Blu Cosplay, l'evento targato Autismo Arezzo che andrà in scena sabato 3 maggio all'interno del cas di Pescaiola. L'iniziativa è nata per celebrare i 10 anni dell'associazione che, in questa giornata... 🔗arezzonotizie.it

Ecco la prima edizione dell'evento "Arezzo blu cosplay" - Sabato 3 maggio 2025, a partire dalle ore 11, il Centro Aggregazione Sociale Pescaiola di Arezzo diventerà il cuore pulsante di una rivoluzione gentile e colorata. Nasce la prima edizione di AREZZO BLU COSPLAY, evento pop inclusivo firmato Associazione Autismo Arezzo, che celebra i suoi 10... 🔗arezzonotizie.it

Blu Cosplay, Mercatino del Calcit, mostra dell'Artigianato, sagre e concerto: gli eventi; Eventi a Arezzo Questa settimana.

Mercatino del Calcit a Bibbiena Stazione: l'appuntamento - Il 4 di maggio dalle 10 alle 19 in Piazza Sacconi a Bibbiena Stazione, si terrà il Mercatino del Calcit organizzato da Calcit Casentino in collaborazione con la Pro Loco di Bibbiena Stazione ... 🔗arezzonotizie.it

In arrivo la 71* edizione del Mercatino dei ragazzi del Calcit in zona Eden - L'appuntamento è per domenica 11 Maggio con la 71* edizione del Mercatino dei Ragazzi Calcit; iniziativa che dal 1978 si svolge nel centro di Arezzo coinvolgendo intere famiglie, con unico scopo ... 🔗lanazione.it

Calcit, medaglia del 71esimo mercatino - Presentata all’Isis Margaritone sezione orafi la medaglia ideata da due giovani della classe seconda e che è stata realizzata dalla ditta Semar in occasione del 71esimo mercatino del Calcit in ... 🔗teletruria.it