Blu Cosplay con la voce di Dragon Ball Iacono | Il mio Vegeta è un esempio

© Lanazione.it - Blu Cosplay con la voce di Dragon Ball, Iacono: «Il mio Vegeta è un esempio» Vegeta in Dragon Ball, Marshall di How I Met Your Mother, Gordon Ramsay, e tantissimi altri, Gianluca Iacono sarà uno degli ospiti di Arezzo Blu Cosplay l’evento in programma oggi dalle 11 al Cas di Pescaiola organizzato per i 10 anni di Arezzo Autismo. Una giornata dedicata a Cosplay, musica, fumetti, giochi, illustrazione. Il programma prevede: la gara Cosplay con premi per originalità, somiglianza, interpretazione e premio speciale Dragon Ball, musica con Alabarde Spaziali, cover band che farà cantare al ritmo delle sigle cult dei cartoni animati di ogni epoca, e poi incontri con fumettisti, doppiatori, illustratori e creativi e gare di disegno. Tra gli ospiti grandi personaggi di fumetto e cartoon: oltre a Gianluca Iacono, Michela Frare, disegnatrice Disney e Marvel, autrice per Topolino, Frozen, Cars, Ralph Spaccatutto; Fabio Civitelli, matita storica di Tex. 🔗 Arezzo, 3 maggio 2025 – Doppiatore leggendario diin, Marshall di How I Met Your Mother, Gordon Ramsay, e tantissimi altri, Gianlucasarà uno degli ospiti di Arezzo Blul’evento in programma oggi dalle 11 al Cas di Pescaiola organizzato per i 10 anni di Arezzo Autismo. Una giornata dedicata a, musica, fumetti, giochi, illustrazione. Il programma prevede: la garacon premi per originalità, somiglianza, interpretazione e premio speciale, musica con Alabarde Spaziali, cover band che farà cantare al ritmo delle sigle cult dei cartoni animati di ogni epoca, e poi incontri con fumettisti, doppiatori, illustratori e creativi e gare di disegno. Tra gli ospiti grandi personaggi di fumetto e cartoon: oltre a Gianluca, Michela Frare, disegnatrice Disney e Marvel, autrice per Topolino, Frozen, Cars, Ralph Spaccatutto; Fabio Civitelli, matita storica di Tex. 🔗 Lanazione.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Arezzo blu cosplay”. Il grande evento pop che parla a tutti - Sabato 3 maggio, dalle 11:00 alle 23:00, il Centro di Aggregazione Sociale Pescaiola si trasformerà in un universo parallelo fatto di colori, costumi, musica, creatività e tanta voglia di stare insieme. Arriva la prima edizione di Arezzo blu cosplay, una manifestazione unica nel suo genere che... 🔗arezzonotizie.it

Michela Frare tra i protagonisti di Arezzo Blu Cosplay - C'è anche la disegnatrice Disney, Michela Frare tra gli ospiti dell'edizione zero di Arezzo Blu Cosplay, l'evento targato Autismo Arezzo che andrà in scena sabato 3 maggio all'interno del cas di Pescaiola. L'iniziativa è nata per celebrare i 10 anni dell'associazione che, in questa giornata... 🔗arezzonotizie.it

Ecco la prima edizione dell'evento "Arezzo blu cosplay" - Sabato 3 maggio 2025, a partire dalle ore 11, il Centro Aggregazione Sociale Pescaiola di Arezzo diventerà il cuore pulsante di una rivoluzione gentile e colorata. Nasce la prima edizione di AREZZO BLU COSPLAY, evento pop inclusivo firmato Associazione Autismo Arezzo, che celebra i suoi 10... 🔗arezzonotizie.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Blu Cosplay con la voce di Dragon Ball. Iacono: Il mio Vegeta è un esempio; Gianluca Iacono ad Arezzo Blu Cosplay. La voce di Vegeta e tanti altri eroi si racconta; Arezzo: si avvicina la prima edizione di ‘AREZZO BLU COSPLAY’ del 3 maggio . Ospiti Gianluca Iacono voce Vetega di Dragon ball, Michela Frera Disney Italia, Fabio Civitelli disegnatore di Tex, la cover cartoon band Alabarde Spaziali, la Parata Valdichiana; Gianluca e Tommy Nicoletti ospiti d’eccezione per il decennale di Autismo Arezzo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Blu Cosplay con la voce di Dragon Ball, Iacono: «Il mio Vegeta è un esempio» - ll doppiatore è uno dei super ospiti dell’evento oggi dalle 11 al Cas di Pescaiola per i dieci anni di Arezzo Autismo ... 🔗lanazione.it

Blu Cosplay. Arezzo Autismo festeggia 10 anni - Una giornata dedicata a musica, fumetti, giochi. Ospiti il doppiatore di Dragon Ball e la parata Disney. 🔗msn.com

Ecco la prima edizione dell'evento "Arezzo blu cosplay" - Sabato 3 maggio 2025, a partire dalle ore 11, il Centro Aggregazione Sociale Pescaiola di Arezzo diventerà il cuore pulsante di una rivoluzione gentile e colorata. 🔗arezzonotizie.it