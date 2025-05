Blitz in un agriturismo nel Nolano durante la Festa dei Lavoratori | scoperti 21 dipendenti in nero

agriturismo nel Nolano, scoprendo 21 Lavoratori senza contratto. Per l'attività è stata proposta la sospensione. 🔗 Lo scorso 1° maggio la Guardia di Finanza ha controllato unnel, scoprendo 21senza contratto. Per l'attività è stata proposta la sospensione. 🔗 Fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Arrestato 25enne colto a spacciare in Piazza Scaravilli a Bologna: minacce ai carabinieri durante il blitz - Un 25enne maliano è stato arrestato a Bologna per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale durante un controllo in Piazza Scaravilli. 🔗notizie.virgilio.it

Tragedia a Pasqua: donna muore durante il pranzo in agriturismo a Flumeri, disposta l'autopsia - Flumeri – Si è trasformato in tragedia un momento di festa nella quiete della campagna irpina. Una donna di 74 anni, originaria di Pozzuoli (Napoli), è morta improvvisamente nel pomeriggio di Pasqua mentre si trovava in un agriturismo in località Scampata, nel territorio di Flumeri. Il malore... 🔗avellinotoday.it

"Trovato in possesso di una carta carburante rubata durante il blitz antimafia": giudizio abbreviato per un 32enne - Il giorno in cui scatta la prima "puntata" dell'operazione antimafia, che ha disarticolato le nuove famiglie di Villaseta e Porto Empedocle, viene trovato in possesso di una carta per il prelievo di carburante risultata rubata: un trentaduenne finisce adesso a processo per ricettazione. ... 🔗agrigentonotizie.it

Su questo argomento da altre fonti

Blitz in un agriturismo nel Nolano durante la Festa dei Lavoratori: scoperti 21 dipendenti in nero. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Blitz in un agriturismo nel Nolano durante la Festa dei Lavoratori: scoperti 21 dipendenti in nero - Lo scorso 1° maggio la Guardia di Finanza ha controllato un agriturismo nel Nolano, scoprendo 21 lavoratori senza contratto ... 🔗fanpage.it

Blitz della Finanza in un agriturismo del nolano, scoperti 21 lavoratori in nero - Attività sospesa. Nel 2025 le Fiamme Gialle di Napoli hanno individuato 230 dipendenti irregolari tra ristorazione, commercio e manifattura ... 🔗rainews.it