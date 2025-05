Blitz dei carabinieri sequestrato carico di cocaina

© 2anews.it - Blitz dei carabinieri, sequestrato carico di cocaina carico di cocaina, che avrebbe fruttato 5 milioni di euro, è stato rinvenuto lungo la stazione ferroviaria di Angri. I carabinieri della sezione operativa e radiomobile di Castellammare di Stabia hanno sequestrato 36 chili di cocaina purissima. Il carico, che al dettaglio avrebbe fruttato circa 5 milioni di euro, è stato rinvenuto lungo la . 🔗 Ildi, che avrebbe fruttato 5 milioni di euro, è stato rinvenuto lungo la stazione ferroviaria di Angri. Idella sezione operativa e radiomobile di Castellammare di Stabia hanno36 chili dipurissima. Il, che al dettaglio avrebbe fruttato circa 5 milioni di euro, è stato rinvenuto lungo la . 🔗 2anews.it

