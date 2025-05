Blitz De Laurentiis | incontro con Conte e via libera Allegri

Laurentiis di rientro dalla Maldive. L'agente del presidente del Napoli prevederebbe un incontro col Sindaco Manfredi per discutere della ristrutturazione del 'Maradona', nonché della riapertura del terzo anello. L'obiettivo è inserire l'impianto tra quelli che ospiteranno l'Europeo del 2032.

In settimana il patron azzurro potrebbe incontrarsi pure con Antonio Conte, per fare il punto sulle strategie future. Oppure, chissà, per preparare il divorzio dopo una sola stagione e nonostante un contratto di altri due anni da circa 6,5 milioni a stagione bonus esclusi.

Blitz di De Laurentiis a Piscinola, il centro sportivo del Napoli potrebbe nascere a Napoli - Blitz di De Laurentiis a Piscinola, il centro sportivo del Napoli potrebbe nascere a Napoli. Qualcuno ricorderà che a Marianella, vicinissimo a Piscinola, nacque il centro sportivo del Napoli di Ferlaino dove si allenavano le giovanili. La storia potrebbe ripetersi. Oggi Aurelio De Laurentiis è andato a vedere un terreno di quindi ettari a Piscinola (area Nord di Napoli). Il presidente è rimasto favorevolmente impressionato e a questo punto Piscinola scala la classifica nei luoghi dove potrebbe nascere il centro sportivo del Napoli. 🔗ilnapolista.it

Conte Juve: c’è una data da cerchiare in rosso per il futuro del tecnico. Incontro con De Laurentiis, cosa sta succedendo - di Redazione JuventusNews24Conte Juve: per il futuro dell’allenatore c’è una data da cerchiare in rosso. Incontro con De Laurentiis, cosa sta succedendo per l’ex bianconero Secondo quanto riportato da Il Mattino, per capire se Antonio Conte resterà sulla panchina del Napoli occorrerà aspettare la fine della stagione. Il tecnico salentino, accostato anche alla panchina della Juve, è concentrato al momento sulla lotta Scudetto in Serie A. 🔗juventusnews24.com

L’agenda De Laurentiis dopo le Maldive: stadio e incontro con Conte per il futuro (Corsport) - L’agenda De Laurentiis dopo le Maldive: stadio e incontro con Conte per il futuro (Corsport) Il Corriere dello Sport scrive che dopo Lecce-Napoli De Laurentiis torna a Napoli dalle Maldive e incontrerebbe prima il sindaco Manfredi per lo stadio e poi Conte (quindi a corsa scudetto pienamente in svolgimento) per il futuro del tecnico e del Napoli. Scrive Fabio Mandarini: Aurelio De Laurentiis rientrerà lunedì in Italia dalle Maldive, dove ha trascorso qualche giorno di vacanza insieme con lady Jacqueline, e a metà settimana dovrebbe incontrare a Napoli il sindaco Manfredi per continuare ad ... 🔗ilnapolista.it

