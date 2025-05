Blitz al rave party | otto poliziotti finiscono in ospedale

rave party non autorizzato in Val Lomasona, nelle Giudicarie in provincia di Trento si è trasformato in guerriglia urbana. Il bilancio dei feriti è pesante. Nel ponte del primo maggio ancora feriti e referti medici per i poliziotti del II Reparto Mobile di Padova.

