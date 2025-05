Blackout in Penisola iberica | il 596% degli spagnoli critica le informazioni del governo

© Quotidiano.net - Blackout in Penisola iberica: il 59,6% degli spagnoli critica le informazioni del governo degli spagnoli maggiorenni afferma di aver provato "paura" durante il Blackout che ha colpito la Penisola iberica lunedì scorso, mentre il 59,6% ritiene "insufficienti" le informazioni fornite dal governo su tale evento: sono alcune risposte salienti di un sondaggio flash su questa emergenza, condotto dal Centro per le ricerche sociologiche (Cis) iberico, un organismo pubblico.Il rilevamento demoscopico, realizzato su un campione di 1.752 interviste, si sofferma su diversi aspetti di questa crisi energetica. Emerge, ad esempio, che il primo problema legato al Blackout segnalato dagli spagnoli è l'assenza di energia per cucinare o conservare alimenti o farmaci (62,1%), mentre il secondo il fatto che non funzionassero i telefoni (55,5%) e il terzo che si sia interrotto l'accesso a Internet (26,3%).

Madrid senza elettricità per enorme blackout della Penisola iberica - Madrid, 28 apr. (askanews) - A Madrid file davanti alle banche per prelevare contanti, mentre la gente cerca di inviare messaggi telefonici con la rete che funziona a singhiozzo dopo un blackout che ha colpito a partire dalle 12:32 gran parte della Spagna e del Portogallo, con disagi anche in alcune regioni della Francia. Il gestore Red Electrica de Espana ha annunciato che ci vorranno fra le 6 e le 10 ore per tornare alla normalità e che sta indagando le cause, ancora non precisate, del "apagòn" generalizzato. 🔗quotidiano.net

Blackout nella penisola iberica: la Commissione europea monitora la situazione - La Commissione è in contatto con le autorità nazionali di Spagna e Portogallo, nonché con la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica Entso-E, per comprendere la causa e l'impatto della situazione. La Commissione continuerà a monitorare la situazione e a garantire un regolare scambio di informazioni tra tutte le parti interessate. Come previsto dalla normativa Ue in vigore (codice di rete per le emergenze e il ripristino), sono in vigore protocolli per ripristinare il funzionamento del sistema". 🔗quotidiano.net

"Una spirale strutturata". Sottocorona: che succede sulla Penisola iberica - Il meteo previsto per il Primo Maggio non presenterà grandi sorprese. L'alta pressione la fa da padrona su tutto il territorio nazionale. Solo sulla Penisola iberica si affaccia una spirale di bassa pressione che, però, non dovrebbe interessare il nostro Paese. Vediamo nel dettaglio le previsioni di Paolo Sottocorona. "Situazione evidente di alta pressione intorno all'Italia perché di nuvole ce ne sono veramente poche - spiega Paolo Sottocorona al TgLa7 - C'è solo una zona al largo della Penisola iberica che è una zona di bassa pressione molto forte di tipo invernale però lì ... 🔗iltempo.it

