Bisseck in Premier | 55 milioni per l’Inter

milioni di euro Bisseck rimane un grande affare nonostante negli ultimi mesi il difensore tedesco abbia fatto più danni della grandine. Anche a Barcellona è stato tutt'altro che impeccabile, seppur sul gol del momentaneo 2-2 dei blaugrana le responsabilità sono da dividere con Acerbi. l'Inter vuole puntarci pure in futuro, ma allo stesso tempo è ben disposta a valutare offerte per lui. Bisseck in Premier: 55 milioni per l'Inter (LaPresse) – Calciomercato.it Il giovane difensore tedesco, fresco di esordio in Nazionale maggiore, ha mercato soprattutto in Premier League. Da tempo c'è sulle sue tracce il Tottenham, un club a cui non è stato molto lontano prima di trasferirsi in nerazzurro per circa 7 milioni, ovvero il prezzo della clausola che aveva nel contratto con l'Aarhus.

