Bische clandestine a Prato | tra Mahjong e dadi ben 17 covi smantellati

© Lanazione.it - Bische clandestine a Prato: tra Mahjong e dadi, ben 17 covi smantellati Prato, 3 maggio 2025 – Una lunga attività interforze di Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Polizia Municipale, diretta dalla Procura di Prato, ha portato a termine un'importante operazione di contrasto al gioco d'azzardo clandestino, con la scoperta di 17 Bische illegali nel cuore della chinatown pratese.Le indagini, che vanno dal 2024 fino ad oggi, hanno consentito di disarticolare un vasto giro di gioco d'azzardo illegale e scommesse clandestine che coinvolgeva circa 160 persone. A seguito delle operazioni, sono stati sequestrati complessivamente circa 750.000 euro in contante, che sono stati successivamente versati al Fondo Unico Giustizia.Il fenomeno del gioco d'azzardo clandestino, particolarmente radicato nella zona di Prato, spiega un comunicato del procuratore Luca Tescaroli, ha visto l'individuazione di numerosi centri illegali dove si praticavano giochi tradizionali cinesi come il "Pai Gow" e il "Mahjong", insieme a scommesse non autorizzate. 🔗 , 3 maggio 2025 – Una lunga attività interforze di Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Polizia Municipale, diretta dalla Procura di, ha portato a termine un'importante operazione di contrasto al gioco d'azzardo clandestino, con la scoperta di 17illegali nel cuore della chinatown pratese.Le indagini, che vanno dal 2024 fino ad oggi, hanno consentito di disarticolare un vasto giro di gioco d'azzardo illegale e scommesseche coinvolgeva circa 160 persone. A seguito delle operazioni, sono stati sequestrati complessivamente circa 750.000 euro in contante, che sono stati successivamente versati al Fondo Unico Giustizia.Il fenomeno del gioco d'azzardo clandestino, particolarmente radicato nella zona di, spiega un comunicato del procuratore Luca Tescaroli, ha visto l'individuazione di numerosi centri illegali dove si praticavano giochi tradizionali cinesi come il "Pai Gow" e il "", insieme a scommesse non autorizzate. 🔗 Lanazione.it

Approfondimenti da altre fonti

Due bische clandestine scoperte a Palermo, denunciati 7 organizzatori - PALERMO (ITALPRESS) – Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo e i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli hanno sottoposto a sequestro due sale da poker non autorizzate nei quartieri Kalsa e Malsaspina-Palagonia, all’interno delle quali erano in corso tornei illegali di Texas Hold’em. trl/mca1 (Fonte video: ufficio stampa Guardia di Finanza) Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗unlimitednews.it

Brutale aggressione in un bar di Prato: un uomo ridotto in fin di vita - PRATO – Brutale aggressione in un bar di Prato: in fin di vita un uomo di origine cinese, aggredito, assieme ad altre persone, da un commando di suoi connazionali. L’evento si è verificato nella tarda serata di ieri (10 aprile): si è trattato di un’incursione all’interno del locale denominato Jld Music bar in via Filzi a Prato da parte di un gruppo di cittadini cinesi, uno dei quali armato con una mazza di legno. 🔗corrieretoscano.it

Un medico del pronto soccorso di Prato ‘ambassador’ di un’autorevole società scientifica americana - PRATO – Ospedale Santo Stefano, il dottor Franco Lai è stato nominato Liaison Ambassador per l’Italia all’American college of emergency physicians (Acep), la più autorevole società scientifica americana nel settore dell’emergenza. Un prestigioso riconoscimento della sua carriera, arrivato recentemente. In questo ruolo strategico, il dottor Lai è chiamato a promuovere un dialogo costante tra i professionisti italiani e la comunità globale, favorendo lo scambio di conoscenze e il consolidamento delle best practices nel trattamento delle emergenze. 🔗corrieretoscano.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bische clandestine a Prato: tra Mahjong e dadi, ben 17 covi smantellati; Prato capitale del gioco d'azzardo: scoperte 17 bische clandestine, 750mila euro sequestrati; Bisca clandestina di Mahjong in un'abitazione; Gioco d’azzardo e scommesse clandestine, a Prato sigilli a un’altra bisca. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Nel 2024 scoperte 17 bische clandestine a Prato, 750mila euro sequestrati e 160 indagati - Dal gennaio 2024 a oggi, la procura di Prato ha scoperto 17 bische clandestine attive soprattutto nel distretto tessile e nella Chinatown della città. Le ... 🔗gonews.it

A Prato ogni mese si scopre una bisca clandestina cinese: 160 denunce e 750mila euro sequestrati in un anno e mezzo - PRATO. Ogni mese, in media, a Prato si scopre una bisca clandestina cinese dove si gioca al tradizionale Mahjong e al Pai Gow, due giochi d’azzardo che ricordano il nostro domino. Sono 17 le bische sc ... 🔗msn.com

Prato, scoperta bisca clandestina di 'Mahjong': scattano sequestri e denunce - Nell'ambito di una articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Prato, è stata individuata una bisca clandestina, ubicata nel macrolotto in via Filzi a Prato, gestita ... 🔗055firenze.it