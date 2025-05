Bimbo nato morto durante il parto in ospedale la Procura apre un' inchiesta

Una coppia pordenonese ha presentato una querela alla Procura in modo che venga fatta luce sulle cause della morte del loro figlio, avvenuto il 18 aprile al Policlinico San Giorgio. I genitori si sono presentati alla clinica in mattinata. In serata la mamma è stata sottoposta a un taglio.

Morto durante la vacanza: nessun tumore, il bimbo fu stroncato da un aneurisma - È stata un'emorragia provocata da un aneurisma cerebrale la causa della morte del piccolo Mattia Cossettini, deceduto a nove anni durante una vacanza di famiglia sul Mar Rosso. Sono stati resi noti i risultati della nuova autopsia, voluta dalla famiglia, al rientro della salma lo scorso 15... 🔗bresciatoday.it

“Poteva essere salvato”: parla il papà del bimbo di 9 anni morto per un aneurisma durante vacanza a Marsa Alam - Il papà di Mattia, morto per un aneurisma cerebrale a 9 anni mentre era in vacanza in Egitto con la famiglia: "Non possiamo sapere se Mattia sarebbe potuto essere salvato, ma quello che sappiamo è che le strutture mediche locali non erano preparate ad affrontare una situazione di emergenza come quella".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Bimbo morto durante il parto a Pordenone: indagata una 50enne di Conegliano - Una coppia della provincia di Pordenone ha presentato una denuncia in Procura per fare luce sulle cause della morte del figlio, avvenuta lo scorso 18 aprile al Policlinico San Giorgio. I genitori si erano presentati alla clinica in mattinata. La sera la mamma era stata sottoposta a un taglio... 🔗trevisotoday.it

Nato il fratello di Elia, il bimbo morto un anno fa per il formaggio a latte crudo - "Vi presentiamo Fabrizio, nato stanotte a mezzanotte e 13 minuti ... Fabrizio è il fratello di Elia il bimbo di tre anni morto l'anno scorso a causa della sindrome emolitica uremica (Seu ... 🔗primocanale.it

Neonato morto nella culla termica a Bari era vivo durante l'abbandono: i risultati della perizia irripetibile - Dalla perizia irripetibile commissionata dalla Procura di Bari, è emerso che Angelo, il neonato di un mese trovato morto lo scorso 2 gennaio ... test svolti sui frammenti degli organi del bimbo, ... 🔗virgilio.it

Bimbo morto durante vacanza in Egitto, la salma è in Italia: “Tumore al cervello? Servono altri accertamenti” - . La salma del piccolo è stata prima portata a Il Cairo e, completata la documentazione autorizzativa, è stato avviato il rimpatrio nel nostro Paese con un aereo atterrato a Tuttavia, durante la ... 🔗msn.com