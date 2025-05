Bimbo morto durante il parto a Pordenone | indagata una 50enne di Conegliano

Una coppia della provincia di Pordenone ha presentato una denuncia in Procura per fare luce sulle cause della morte del figlio, avvenuta lo scorso 18 aprile al Policlinico San Giorgio. I genitori si erano presentati alla clinica in mattinata. La sera la mamma era stata sottoposta a un taglio.

La madre del neonato morto dopo il parto in casa: «Le due ostetriche durante il travaglio mi lasciarono sola due ore per fare colazione e dormivano sul divano» - Federica Semprini Pironi e Marco Pirini vogliono giustizia. Il 12 giugno si aprirà il processo, in cui le due professioniste dovranno rispondere dell'accusa di omicidio colposo e lesioni alla partoriente 🔗vanityfair.it

Le parole toccanti di Cristiano Ronaldo per gli auguri a sua figlia Bella e il ricordo del gemellino Angel, morto durante il parto - Il campione di calcio ha pubblicato un post per fare gli auguri a sua figlia Bella, che il 18 aprile ha compiuto tre anni, e ha ricordato il fratello Angel morto lo stesso giorno 🔗vanityfair.it

Morto durante la vacanza: nessun tumore, il bimbo fu stroncato da un aneurisma - È stata un'emorragia provocata da un aneurisma cerebrale la causa della morte del piccolo Mattia Cossettini, deceduto a nove anni durante una vacanza di famiglia sul Mar Rosso. Sono stati resi noti i risultati della nuova autopsia, voluta dalla famiglia, al rientro della salma lo scorso 15... 🔗bresciatoday.it

Bambino morto durante il cesareo dopo un lungo travaglio: dramma in sala parto. Mamma e papà ora vogliono chiarezza - PORDENONE - Dall’immensa gioia per l’arrivo del primo figlio al più drammatico degli epiloghi. Una giovane coppia di Aviano si è rivolta alla Procura affinché ... 🔗ilgazzettino.it

Parto in casa e bimbo morto. Condannata l’ostetrica: "Assoluta trascuratezza" - Aveva fatto nascere in casa un bimbo, finito però ... Invece con le complicanze nel parto l’ostetrica resta pietrificata, pensa addirittura che il bambino sia già morto. Non è lei che chiama ... 🔗msn.com

Bimbo muore nel parto, famiglia denuncia - MODENA, 17 GIU - Un bimbo è morto durante il parto nella notte all'ospedale di Sassuolo. La madre, di 38 anni, era stata ricoverata per forti dolori e i sanitari hanno deciso di sottoporla d ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it