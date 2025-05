Bimbo di venti giorni alla marcia podistica con mamma e papà

Giovedì scorso è andata in scena la marcia dei Due mulini a Ticengo, la corsa podistica più longeva del Cremasco, con i suoi cinquantun anni di attività. Sono arrivati quasi seicento podisti dal Cremasco e anche oltre. Tre i percorsi da scegliere con alla fine la consegna dei riconoscimenti: al gruppo più numeroso, al gruppo che arriva da più lontano, al podista più anziano e anche a quello più giovane. E qui si è registrata la sorpresa, perché il podista più giovane iscritto alla marcia è stato Stefano, che non ha un anno, neppure un mese, ma che sorride alla vita da soli 20 giorni. Sì, mamma Chiara Bardon e papà Lorenzo Bosi, entrambi del "Camisano running", hanno deciso che per la prima uscita dopo il lieto evento sarebbe stato giusto portare anche il piccolo Stefano che, avvinghiato alla mamma ha fatto tutto il percorso, un po' dormendo, un po' guardando, stupito, il nuovo mondo.

