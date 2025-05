Bimbimbici domenica 4 maggio la pedalata per le vie della città | come iscriversi

Dopo il successo delle passate edizioni, torna anche quest'anno la tradizionale pedalata di Bimbimbici, giunta alla sua terza edizione. L'evento, organizzato da FIAB Livorno in collaborazione con il Comune di Livorno e all'interno del "Sulla Felicità Festival", si svolgerà domenica 4 maggio 2025.

Bimbimbici 2025: domenica 4 maggio al parco Ducci - Arezzo, 30 aprile 2025 – Bimbimbici 2025: domenica 4 maggio parco Ducci E fanno 22. Tante sono le edizioni di Bimbimbici, l’evento targato FIAB patrocinato dal Comune di Arezzo che vuole affermare il diritto dei bambini, e non solo, a muoversi in sicurezza con il mezzo ecologico per eccellenza: la bicicletta. “L’amministrazione comunale – ha sottolineato l’assessore Federico Scapecchi – conferma la propria attenzione su temi di grande sostanza e che proiettano Arezzo verso un futuro di città smart. 🔗lanazione.it

