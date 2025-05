Bimba venduta a uno sciamano condannata la madre | “1000 dollari in cambio della sua pelle e dei suoi occhi”

sciamano. La piccola Joshlin è sparita nel nulla nel febbraio del 2024 e oggi risulta ancora scomparsa. 🔗 Racquel "Kelly" Smith è stata dichiarata colpevole in Sudafrica di aver venduto, con la complicità del compagno e di un amico, la figlioletta di 6 anni a uno. La piccola Joshlin è sparita nel nulla nel febbraio del 2024 e oggi risulta ancora scomparsa. 🔗 Fanpage.it

Sudafrica, bambina venduta a uno sciamano per la pelle e gli occhi: condannata la madre - Joshlin Smith fu venduta per circa mille dollari: la madre e due complici riconosciuti colpevoli di rapimento e traffico di esseri umani. La piccola non è mai stata ritrovata 🔗tgcom24.mediaset.it

