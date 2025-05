Bimba venduta a uno sciamano condannata la madre | 1000 dollari in cambio della sua pelle e dei suoi occhi

sciamano. La piccola Joshlin è sparita nel nulla nel febbraio del 2024 e oggi risulta ancora scomparsa. 🔗 Racquel "Kelly" Smith è stata dichiarata colpevole in Sudafrica di aver venduto, con la complicità del compagno e di un amico, la figlioletta di 6 anni a uno. La piccola Joshlin è sparita nel nulla nel febbraio del 2024 e oggi risulta ancora scomparsa. 🔗 Fanpage.it

Bimba in busta della spesa dal Marocco in Italia per essere venduta: 4 arresti - Una neonata è stata portata in nave dal Marocco in Italia, nascosta in una busta della spesa, con l’intento di essere venduta. Questa la drammatica vicenda che ha riguardato una coppia di cittadini marocchini ed una bambina, ricoverata poi in ospedale per una serie di problemi di salute. E' quanto hanno scoperto le indagini condotte dalla polizia di Torino, che su disposizione della procura ha fermato le due persone e arrestato altri due connazionali. 🔗tg24.sky.it

