Bilancio, pronti 215mila euro: "Destinati agli interventi urgenti"

Il consiglio comunale di Rubiera ha approvato giovedì sera il rendiconto dello scorso anno, chiudendo ilcon un risultato di amministrazione pari a 2.658.940,65. Una cifra che sottolinea il buono stato di salute dei conti comunali anche se, come sottolinea il sindaco Emanuele Cavallaro, si tratta in larga parte di fondi vincolati per legge,a funzioni specifiche e non liberamente spendibili. "Un milione di– spiega Cavallaro – è messo da parte come fondo per crediti di dubbia esigibilità, contenziosi, aumenti contrattuali e per l’aumento delle bollette. Altri 1,4 milioni sono i fondi che si potranno utilizzare solo da luglio, una volta verificati gli equilibri e l’andamento delle entrate". Insomma, in questo quadro le risorse immediatamente disponibili ammontano a "solo"a cose che vanno fatte subito o quasi". 🔗 Ilrestodelcarlino.it