Bilancio i conti sono in ordine L’avanzo è di oltre 13 milioni

© Ilrestodelcarlino.it - "Bilancio, i conti sono in ordine. L’avanzo è di oltre 13 milioni" conti in ordine, Bilancio positivo e in salute, casse comunali solide: questi i principi generali emersi dall’approvazione del Rendiconto della gestione 2024 approvato martedì sera dal consiglio comunale di Bondeno, con un avanzo di amministrazione di oltre 13.209.000 euro. "Per l’ennesima volta, certifichiamo l’assoluta salubrità dei conti pubblici del nostro comune – ha detto il sindaco, Simone Saletti –: un Ente perfettamente capace di sostenere cospicue spese per investimenti di miglioria del territorio e di garantire livelli elevatissimi dei servizi a domanda individuale. Non bisogna mai dare per scontati questi aspetti: se Bondeno può realizzare grandi e piccole opere pubbliche e se può dare alti livelli di prestazioni quali la refezione, il trasporto, il nido o il sociale è grazie a una cassa comunale sempre più solida". 🔗 inpositivo e in salute, casse comunali solide: questi i principi generali emersi dall’approvazione del Rendiconto della gestione 2024 approvato martedì sera dal consiglio comunale di Bondeno, con un avanzo di amministrazione di13.209.000 euro. "Per l’ennesima volta, certifichiamo l’assoluta salubrità deipubblici del nostro comune – ha detto il sindaco, Simone Saletti –: un Ente perfettamente capace di sostenere cospicue spese per investimenti di miglioria del territorio e di garantire livelli elevatissimi dei servizi a domanda individuale. Non bisogna mai dare per scontati questi aspetti: se Bondeno può realizzare grandi e piccole opere pubbliche e se può dare alti livelli di prestazioni quali la refezione, il trasporto, il nido o il sociale è grazie a una cassa comunale sempre più solida". 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

I conti del Barcellona sono falsati, l’accusa della Liga: inserita nel bilancio una cifra irregolare - Il caos dei posti VIP scatena una nuova crisi finanziaria per il Barcellona che non ha abbastanza soldi per tesserare Dani Olmo e Pau Victor: nel bilancio è stata inserita una cifra che non rappresenta un reale guadagno.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Una provincia che vuole brillare: "Conti in ordine e risultati positivi. Ma ci sono nubi su alcuni settori" - di Cristina Degliesposti La provincia di Modena "è sostanzialmente in salute, vediamo una crescita del fatturato, dei ricavi delle società e un rafforzamento delle marginalità". Ma per Stefano Montanari, docente associato del Dipartimento di Economia Unimore e coordinatore scientifico dell’analisi Top 500 Modena insieme alla prof Ulpiana Kocollari, "c’è un tratto comune a tutte le società: tutte hanno sofferto del costo del denaro che, nel 2023, è diventato per molti settori circa il doppio dell’anno prima". 🔗ilrestodelcarlino.it

Approvato il bilancio, avanzo da 900mila euro e conti in ordine - È stato approvato a maggioranza, nella seduta del Consiglio comunale di lunedì, il bilancio di rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. Ad illustrarlo, l’assessore Simone Grandi che ha evidenziato la solidità dei conti dell’Ente, la gestione attenta e responsabile delle risorse adottata dall’Amministrazione comunale, garantendo investimenti e interventi sul territorio. Tra i numeri presentati dall’assessore, la quota di avanzo che verrà destinata ad interventi sul territorio, pari a oltre 900mila euro. 🔗ilrestodelcarlino.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sabbioneta, approvato il bilancio: conti in ordine, stangata Arera sui rifiuti; Conti in ordine, bilancio positivo e casse comunali solide: ok al Rendiconto; Il Comune di Cortina presenta il bilancio: nelle casse un «tesoretto» di 44 milioni; Approvato il rendiconto 2024. Fornasini: Conti in ordine e investimenti per 50 milioni. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Chianciano Terme: "I conti sono in ordine. Più equità e trasparenza" - Le parole della sindaca Grazia Torelli: "Servizi garantiti per la collettività. I prossimi anni serviranno a rafforzare una gestione attenta e responsabile". . 🔗msn.com

Approvato il bilancio consuntivo - BORGFO A MOZZANO - Approvato il bilancio consuntivo 2024: conti sotto controllo per Borgo a Mozzano, dunque, che dà il via libera anche all’avanzo di ... 🔗giornaledibarga.it

Il Comune di Cortina presenta il bilancio: nelle casse un «tesoretto» di 44 milioni - CORTINA - Nelle casse del Comune di Cortina d'Ampezzo ci sono 43 milioni 645.069 euro, dopo aver chiuso i conti del 2024. «È frutto di un bilancio sano, i conti sono in ordine. 🔗ilgazzettino.it