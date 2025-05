Biglietteria chiusa per i tifosi terranuovesi | misure di sicurezza per Sangiovannese-Terranuova Traiana

Biglietteria del Fedini chiusa per i tifosi terranuovesi. È quanto emerso dal tavolo tecnico che si è riunito ieri mattina nell'ufficio di gabinetto della questura di Arezzo, che ha indicato inoltre tutti i provvedimenti relativi alla gestione dell'ordine pubblico adottati in vista della partita tra Sangiovannese e Terranuova Traiana in programma domani alle 15. Il sodalizio biancorosso ha così attivato la prevendita dei tagliandi, disponibili nei locali della segreteria del club in piazza Coralli già da ieri. Nella giornata odierna sarà invece possibile acquistarli dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, sempre recandosi alla sede adiacente al pallaio. Il costo del biglietto per il settore curva sud sarà pari a 10 euro, mentre gli atleti Under 14 del settore giovanile del Terranuova Traiana in divisa di rappresentanza potranno accedere gratuitamente esclusivamente nel settore ospiti.

