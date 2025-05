Bientina Mangiami

Bientina torna lo street food in piazza con la seconda edizione di 'Bientina Mangiami'. Da giovedì 8 a domenica 11 maggio una grande festa in Piazza Vittorio Emanuele II con tante specilità regionali, dolci, birre artigianali, cocktail e proposte vegetariane, vegane e gluten free.

Lupus non in Fabula, tre incontri a Bientina, Buti e Vicopisano - Vicopisano 26 febbraio 2025 - Lupus non in fabula, tre incontri a Bientina, Buti e Vicopisano sul lupo, con relatori esperti, per approfondirne la conoscenza e avere dati e informazioni importanti, da fonti estremamente sicure, sulla sua presenza nei nostri territori. Le Amministrazioni Comunali di Buti, Bientina e Vicopisano hanno organizzato, con la Regione Toscana e in collaborazione con i carabinieri forestali di Pisa, i carabinieri della biodiversità di Lucca e il CEA di Bientina, un ciclo di incontri pubblici sul lupo. 🔗lanazione.it

Lavori sulla rete idrica a Bientina: zone senz'acqua o con cali di pressione - Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Bientina, martedì 1° aprile, dalle ore 8.30 alle 16, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica in via Nilde Iotti, nel tratto compreso tra via Rita Levi Montalcini e via Margherita Hack. Contestualmente potranno verificarsi... 🔗pisatoday.it

Bientina, grande successo per il progetto 'WAO': consegnati gli attestati - Il progetto 'WAO - We Are One' va avanti e raccoglie le adesioni di maggiori realtà imprenditoriali e cooperative. L’iniziativa ideata da DMV società benefit, patrocinata dal Comune di Bientina e realizzata dall’Associazione Live Better e il supporto del CEA - Centro Educazione Ambientale del... 🔗pisatoday.it

