Bici ’turistiche’ sgonfie | Critiche anche sui social

© Ilrestodelcarlino.it - Bici ’turistiche’ sgonfie: "Critiche anche sui social" Bici ‘turistiche’ a pedalata assistita lasciate a sé stesse e sgonfie in piazza Aldo Moro. "Volevo noleggiare una Bicicletta elettrica messa a disposizione dal Comune. Le ho trovate tutte sgonfie. Siamo in primavera. Mi auguro che si provveda alla manutenzione". L’appello lanciato sui social, scorre in queste ore. Tanto che anche l’assessore ai lavori pubblici Marco Vincenzi, per ‘mettere una pezza’ ad una polemica che infervora in giorni di ponti festivi, non resiste, risponde e incalza: "Le Biciclette avrebbero dovuto essere tolte dai giardini, per i lavori di riqualificazione che sono in corso, già due mesi fa – tuona Vincenzi - . La ditta che avrebbe dovuto venire a spostare tutto l’apparato che sostiene le Bici, compreso l’impianto elettrico, non è ancora venuta. E ci sta creando problemi ai lavori dei giardini". 🔗 Quelle dodici‘turistiche’ a pedalata assistita lasciate a sé stesse ein piazza Aldo Moro. "Volevo noleggiare unacletta elettrica messa a disposizione dal Comune. Le ho trovate tutte. Siamo in primavera. Mi auguro che si provveda alla manutenzione". L’appello lanciato sui, scorre in queste ore. Tanto chel’assessore ai lavori pubblici Marco Vincenzi, per ‘mettere una pezza’ ad una polemica che infervora in giorni di ponti festivi, non resiste, risponde e incalza: "Leclette avrebbero dovuto essere tolte dai giardini, per i lavori di riqualificazione che sono in corso, già due mesi fa – tuona Vincenzi - . La ditta che avrebbe dovuto venire a spostare tutto l’apparato che sostiene le, compreso l’impianto elettrico, non è ancora venuta. E ci sta creando problemi ai lavori dei giardini". 🔗 Ilrestodelcarlino.it

