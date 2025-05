Bibbiano la fronda Assistenti sociali firme contro l’Ordine

© Ilrestodelcarlino.it - Bibbiano, la fronda. Assistenti sociali, firme contro l’Ordine Assistenti sociali contro il proprio Ordine professionale di appartenenza. La "fronda" è nata all’interno del processo scaturito dall’inchiesta ‘Angeli e demoni’ e si è concretizzata in una raccolta di firme, supportata da una lettera, che sarà inviata all’Ordine nazionale e a quello regionale degli Assistenti sociali.L’iniziativa ha preso avvio perché diversi operatori dei servizi non hanno condiviso né le tesi e le richieste di risarcimento avanzate durante la discussione dall’avvocato Francesca Grusovin, che rappresenta il consiglio nazionale dell’Ordine costituito parte civile, né la condotta tenuta dalla loro istituzione di autogoverno. La petizione è stata pubblicata sulla pagina facebook ‘Bibbiano omissione di soccorso’. 🔗 "Sei euro da un collega non li vogliamo": è la protesta espressa da un gruppo diil proprio Ordine professionale di appartenenza. La "" è nata all’interno del processo scaturito dall’inchiesta ‘Angeli e demoni’ e si è concretizzata in una raccolta di, supportata da una lettera, che sarà inviata alnazionale e a quello regionale degli.L’iniziativa ha preso avvio perché diversi operatori dei servizi non hanno condiviso né le tesi e le richieste di risarcimento avanzate durante la discussione dall’avvocato Francesca Grusovin, che rappresenta il consiglio nazionale delcostituito parte civile, né la condotta tenuta dalla loro istituzione di autogoverno. La petizione è stata pubblicata sulla pagina facebook ‘omissione di soccorso’. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

