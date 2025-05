Biancolino | Peccato per il gol subito ma l’Avellino ha giocato fino alla fine

© Avellinotoday.it - Biancolino: "Peccato per il gol subito, ma l’Avellino ha giocato fino alla fine" l’Avellino Raffaele Biancolino ha commentato con lucidità l’andamento del match e le difficoltà incontrate nella prima frazione. Una sconfitta arrivata su un episodio isolato, che lascia spazio alla consapevolezza di. 🔗 Avellino – Al termine della gara persa contro il Padova per 0-1, il tecnico delRaffaeleha commentato con lucidità l’andamento del match e le difficoltà incontrate nella prima frazione. Una sconfitta arrivata su un episodio isolato, che lascia spazioconsapevolezza di. 🔗 Avellinotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Nicolussi Caviglia: «Siamo stati bravi a rientrare subito in gara dopo il gol subito; peccato per il secondo» - Le parole di Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista del Venezia, dopo il pareggio ottenuto dai lagunari contro l’Empoli Hans Nicolussi Caviglia ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Venezia contro l’Empoli. Di seguito le sue parole. «Siamo stati bravi a rimanere concentrati e in gara dopo il gol subito, avevamo voglia di riprenderla, […] 🔗calcionews24.com

Nesta a Dazn: «Peccato aver preso gol a fine primo tempo, ma abbiamo messo in difficoltà l’Inter» - di RedazioneL’allenatore del Monza, Alessandro Nesta, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in campionato contro l’Inter Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Monza, il tecnico dei brianzoli Alessandro Nesta ha commentato così la sconfitta rimediata nel 28° turno di Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. SUL MATCH – «Il risultato si era messo in un certo modo, peccato aver preso gol a fine primo tempo. 🔗internews24.com

Retegui capocannoniere, Ganz: «Brava l’Atalanta a prenderlo subito, bravo lui a segnare in tutti i modi. Vi dico quanti gol potrà fare. E lo scudetto a Bergamo è possibile…» - Le parole di Maurizio Ganz, ex storico bomber dell’Atalanta, sulla stagione di Mateo Retegui con i nerazzurri. Tutti i dettagli In passato l’Atalanta ha avuto grandi bomber. Maurizio Ganz è stato uno di questi e oggi osserva con attenzione la squadra di Gasperini lottare per lo scudetto e Mateo Retegui in testa alla classifica cannonieri. […] 🔗calcionews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Biancolino: Peccato per il gol subito, ma l’Avellino ha giocato fino alla fine; Avellino, Biancolino: Arrabbiato per il gol subito, ma siamo soddisfatti; Benevento-Avellino 2-2, Biancolino: Peccato aver preso gol all'ultimo, punto utile a loro e poco a noi. Su D'Ausilio...; Giugliano-Avellino 1-1, Biancolino è nero: «Qualcuno pensa di essere in vacanza». 🔗Cosa riportano altre fonti

Avellino, il ds Aiello a Focus Serie C su Biancolino, attaccanti e mercato - Il direttore sportivo dei lupi è intervenuto nella trasmissione di OttoChannel - Canale 16 Avellino. "È un po' presto per tanti aspetti perché stiamo chiudendo con gli ultimi impegni della stagione. C ... 🔗msn.com

Avellino capolista, subito testa al Benevento: Biancolino perde un attaccante. Auteri: "Non saremo vittime sacrificali al Partenio" - La notte più attesa e il gol ... Biancolino, con una rimonta incredibile, supera l’Audace Cerignola a cinque partite dal termine della stagione e compie un altro passo verso l’obiettivo promozione. I ... 🔗today.it

VIDEO Roma-Porto, Cristante sconsolato: “Peccato per il gol subito, è stata solo sfortuna” - Mediagol è un marchio registrato, tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione anche parziale. Copyright © 2020-2021 Mediagol.it La concessionaria ... 🔗mediagol.it