Bianchi | Napoli sta spostando l’egemonia del calcio al centro-sud sarebbe la più grande notizia

Ottavio Bianchi, vincitore del primo scudetto con il Napoli, intervistato da Repubblica, a firma Marco Azzi. Bianchi, che ha allenato sia il Napoli sia l'Inter, ma che a Napoli ha fatto la storia (e l'ha fatta allenando Maradona) fa questa premessa:«Sarò di parte, me ne scuso in anticipo».Che idea si è fatto della scalata degli azzurri?«Graduale e un po' agevolata anche dai demeriti altrui: strada facendo sono sparite le concorrenti storiche per lo scudetto. Inter, Juve e Milan hanno perso punti, ma il Napoli è stato è stato bravo a mettersi nelle condizioni di approfittarne».È questo che succede all'Inter?«Stanchezza e infortuni gravi ci sono sempre stati. È cambiata la gestione dei microtraumi, che si superavano tirando il fiato 3 o 4 giorni.

Non è normale, non è per niente normale quello che sta facendo Conte a Napoli (Carratelli) - Non è normale, non è per niente normale quello che sta facendo Conte a Napoli (Carratelli) Mimmo Carratelli sul Corriere dello Sport sottolinea quel che è chiaro a tutti fuori Napoli (ma anche a tanti a Napoli) e che se questo Napoli sta lottando per lo scudetto è solo perché c’è Antonio Conte in panchina. Parte prendendo spunto dalle frasi di domenica del tecnico: “Si sta facendo passare per normale quel che normale non è. 🔗ilnapolista.it

