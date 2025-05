Betis Siviglia-Fiorentina il primo rocambolesco gol degli spagnoli | VIDEO

© Pianetamilan.it - Betis Siviglia-Fiorentina, il primo rocambolesco gol degli spagnoli | VIDEO Betis Siviglia vince 2-1 contro la Fiorentina. A sbloccare la semifinale di andata di Conference League è EzzalzouliIl Betis Siviglia vince 2-1 contro la Fiorentina. A sbloccare la semifinale di andata di Conference League è Ezzalzouli. VIDEO da Gazzetta.it 🔗 Ilvince 2-1 contro la. A sbloccare la semifinale di andata di Conference League è EzzalzouliIlvince 2-1 contro la. A sbloccare la semifinale di andata di Conference League è Ezzalzouli.da Gazzetta.it 🔗 Pianetamilan.it

Ne parlano su altre fonti

Conference League, la Fiorentina perde 2-1 il primo round con il Betis. Tra una settimana il ritorno al Franchi - Il Betis Siviglia batte la Fiorentina 2-1 nell’andata della semifinale di Conference League. Allo stadio Benito Villamarin gli spagnoli passano in vantaggio al sesto minuto di gioco con Ezzalzouli che da pochi metri colpisce la traversa: la palla rimbalza oltre la linea prima di toccare nuovamente la traversa, serve il Var per certificare l’1-0. Nella ripresa, i padroni di casa raddoppiano al 64esimo con l’ex Manchester United Antony: il sinistro del brasiliano viene respinto, il secondo tentativo di destro va invece a segno. 🔗ilfattoquotidiano.it

Il primo atto va al Betis: Ezzalzouli/Antony e 2-1 alla Fiorentina, Ranieri tiene vivi i sogni per la finale - Betis-Fiorentina, andata delle semifinali di Conference League TABELLINO Betis-Fiorentina 2-1 MARCATORI: 6` Ezzalzouli (B), 64` Antony (B), 72`... 🔗calciomercato.com

LIVE Betis Siviglia-Fiorentina 1-0, Conference League 2025 in DIRETTA: primo tempo complicato per la Viola - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50? Duplice fischio di Oliver, termina il primo tempo: Betis avanti 1-0 sulla Fiorentina che ha prodotto troppo poco in questa prima frazione. Sarà importante capire le eventuali mosse di Palladino per cambiare la partita con gli innesti dalla panchina. 49? Super apertura di Adli che sventaglia da sinistra verso destra per Parisi che crossa bene in area, Beltran arriva in ritardo facilitando l’uscita bassa di Vieites. 🔗oasport.it

Ne parlano su altre fonti

Betis Siviglia-Fiorentina, il primo rocambolesco gol degli spagnoli | VIDEO. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Conference League, Betis Siviglia-Fiorentina 2-1: Ranieri tiene aperta la qualificazione - Successo degli spagnoli, ma dopo un primo tempo da incubo i viola reagiscono e il capitano segna un gol prezioso. Proteste dei gigliati sulla seconda rete spagnola. Si decide tutto a Firenze l’8 maggi ... 🔗msn.com

Fiorentina ko a Siviglia: al Villamarin vince 2-1 il Betis - Una serata amara, ma che ancora non decreta la parola fine. Nel caldissimo Benito Villamarin, la Fiorentina esce sconfitta 2-1 contro il Betis Siviglia , che si aggiudica un piccolo vantaggio in vista ... 🔗firenzetoday.it

Betis Siviglia Fiorentina 2-1, le pagelle della semifinale di Conference - I Top e i Flop del match valido per la semifinale di Conference League 2024/25: ecco le pagelle di Betis-Fiorentina I TOP e i FLOP del match valido per la semifinale di Conference… Leggi ... 🔗informazione.it