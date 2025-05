Berliner Zeitung | Chi vuole vietare l’AfD ritiene di non poterlo battere alle urne

© It.insideover.com - Berliner Zeitung: “Chi vuole vietare l’AfD ritiene di non poterlo battere alle urne” l’AfD promuova un’idea “etnica-nazionale” del popolo, incompatibile con i valori democratici. Una mossa che, a pochi giorni dalla fine del mandato di Faeser, è stata accompagnata da un post sui social media in cui il ministro social-democratico ha condiviso la notizia con una sua foto, alimentando ulteriori polemiche su una mossa così controversa e delicata. Das Bundesamt für Verfassungsschutz stuft die "Alternative für Deutschland" (AfD) seit dem heutigen Tag aufgrund der die Menschenwürde missachtenden, extremistischen Prägung der Gesamtpartei als gesichert rechtsextremistische Bestrebung ein. 🔗 La decisione dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), sotto la guida della ministra dell’Interno socialdemocratica Nancy Faeser, di classificare ufficialmente l’Alternative für Deutschland (AfD) come formazione di “estrema destra” ha scatenato un acceso dibattito in Germania. L’accusa principale mossa dal Bfv è chepromuova un’idea “etnica-nazionale” del popolo, incompatibile con i valori democratici. Una mossa che, a pochi giorni dalla fine del mandato di Faeser, è stata accompagnata da un post sui social media in cui il ministro social-democratico ha condiviso la notizia con una sua foto, alimentando ulteriori polemiche su una mossa così controversa e delicata. Das Bundesamt für Verfassungsschutz stuft die "Alternative für Deutschland" (AfD) seit dem heutigen Tag aufgrund der die Menschenwürde missachtenden, extremistischen Prägung der Gesamtpartei als gesichert rechtsextremistische Bestrebung ein. 🔗 It.insideover.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L’Unione europea non vuole vietare ai bambini di giocare con i vecchi giocattoli - Secondo quanto riportato da alcune immagini e articoli che circolano sui social, l’Unione europea sarebbe intenzionata a vietare l’uso i vecchi giocattoli ai bambini. Insomma, il messaggio condiviso sui social è chiaro: «Nuova follia, vietato giocare con i vecchi giocattoli». Tuttavia, si tratta di una notizia fuorviante. Per chi ha fretta Non esiste alcuna proposta o decisione dell’Unione europea per vietare ai bambini di giocare con i vecchi giocattoli. 🔗open.online

Ungheria, il partito di Orban vuole vietare il Pride per “difendere i minori” - Il partito del premier ungherese Viktor Orban, Fidesz, ha presentato un emendamento alla legge sugli assembramenti per vietare il Pride adducendo come motivazione la “difesa dei minori”. Ne danno notizia i media ungheresi e internazionali. Il partito di Orban vuole vietare il Pride, la motivazione Secondo Fidesz l’emendamento è necessario “perché garantisce che sul territorio dell’Ungheria possano essere tenute solo assemblee che tengano conto del diritto dei bambini a un adeguato sviluppo fisico, mentale e morale”. 🔗lapresse.it

L’Unione europea non vuole vietare il latte e lo zucchero nel caffè - Circolano diverse immagini e post a sostegno della narrazione secondo cui l’Unione europea vorrebbe bandire le bustine di zucchero dai bar. Si tratta di un’informazione fuorviante, diffusa anche dal leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini. C’è anche chi va oltre, sostenendo un’altra falsità: non solo le bustine, ma addirittura il divieto di aggiungere latte e zucchero nel caffè. Per chi ha fretta L’Unione europea non vieta in alcun modo l’uso del latte e dello zucchero nel caffè. 🔗open.online

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Chi vuole vietare l'AfD pensa di non poterlo sconfiggere nelle urne; BSW perde 6 membri: scontro sulle politiche migratorie; In Germania si parla di vietare gli smartphone ai minori di 14 anni. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Berliner Zeitung: “Chi vuole vietare l’AfD ritiene di non poterlo battere alle urne” - La decisione dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), sotto la guida della ministra dell’Interno socialdemocratica Nancy Faeser, di classificare ufficialmente l’Alternative fü ... 🔗msn.com