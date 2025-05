Benvenuti a Cesa voucher e sconti per i nuovi cittadini

voucher per i nuovi residenti e per le famiglie cui nasce un figlio: sono in sintesi le due iniziative che, da qualche tempo, sono promosse dall'Amministrazione Comunale. La consegna di voucher di benvenuto, per chi acquisisce la residenza a Cesa, il senso di "Benvenuti a Cesa".

"Benvenuti a Cesa": nuovi residenti premiati con voucher da spendere in città - L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Enzo Guida ha rinnovato il progetto “Benvenuti a Cesa”, una misura di accoglienza e di sostegno all’economia locale che prevede la concessione di voucher del valore di 20 euro ai nuovi residenti del Comune. L’iniziativa si conferma anche... 🔗casertanews.it

