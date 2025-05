Bennato riparte dalla ‘sua’ Riccione

© Ilrestodelcarlino.it - Bennato riparte dalla 'sua' Riccione Riccione per Edoardo Bennato che oggi, alle 18,30 in piazzale Ceccarini, proporrà l'anteprima assoluta del suo nuovo tour Sono solo canzonette 2025, in partenza a giugno. Preceduto da un dejset, il concerto a ingresso gratuito si annuncia come una grande festa in overture del progetto Riccione Music City. Artista ribelle e anticonformista, apprezzatissimo dal grande pubblico, intreccerà le sue note tra rock e blues. L'impertinente Peter Pan, allergico a ogni etichetta, sovversivo della musica, provocatore, che ha scritto e composto assoluti capolavori diventati pietre miliari della musica italiana, proporrà in concerto un formidabile juke-box di vecchi e nuovi brani contraddistinti da uno stile e varie influenze che ne hanno fatto il capostipite di una genia di irregolari della nostra canzone.

