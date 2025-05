Benitez | Il Napoli può farcela per lo scudetto anche con un vantaggio minimo sull’Inter

Benitez, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato degli impegni dell'Inter in Champions, ma ha anche risposto ad una domanda sullo scudetto che vede anche il Napoli coinvolto. Ora gli azzurri hanno un vantaggio di tre punti sulla squadra di Simone Inzaghi, che nell'ultimo turno di campionato ha perso contro la Roma.

Benitez: «Il Napoli può farcela per lo scudetto anche con un vantaggio minimo sull'Inter»

L'ex allenatore delle due squadre ha commentato prima dei due match di Napoli e Inter rispettivamente contro Lecce e Hellas Verona in Serie A:

«Solo Inzaghi può sapere quanto abbiano speso i suoi ragazzi e quanto possa ancora ottenere da loro in queste due gare ravvicinatissime. E' chiaro che adesso la gara più importante è diventata quella con il Barcellona di martedì, ma non ho mai conosciuto nessuno che molli di un millimetro un obiettivo.

Benitez avvisa l’Inter: “Occhio al Napoli, ora può farcela” - Rafa Benitez, uno dei pochi allenatori ad aver guidato sia l’Inter che il Napoli, lancia un chiaro avvertimento ai nerazzurri 🔗pianetamilan.it

Sorrentino: “Meret straordinario, scudetto? Con Conte il Napoli può farcela. Sommer decisivo su Lucca” - Sorrentino: “Meret straordinario, scudetto? Con Conte il Napoli può farcela. Sommer decisivo su Lucca”"> Intervenuto ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, l’ex portiere Stefano Sorrentino ha commentato la prestazione del Napoli e il momento di alcuni protagonisti del campionato, a partire da Alex Meret. «Il rigore parato da Meret? Mi fa davvero piacere per lui, l’ho sempre difeso», ha dichiarato Sorrentino. 🔗napolipiu.com

Giubilato e D’Avino a Stile TV: ”Il Napoli può farcela, ha una gamba diversa dalle altre” - A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto David Giubilato, ex calciatore “A Napoli il pari con l’Inter lascia la consapevolezza che si può lottare fino alla fine per vincere il campionato. Capisco la scaramanzia, ma il Napoli può farcela, è da inizio campionato che ha dimostrato di poter stare in vetta. Certo l’Inter ha una super squadra, al mio amico Inzaghi lo dico sempre: “Mi dispiace che ci sei tu lì, ma vorrei vincesse il Napoli” Non vi dico ciò che mi risponde, ma ci credo veramente. 🔗terzotemponapoli.com

