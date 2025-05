Benevento | Presentazione del libro 50 anni di Democrazia Cristiana nel Sannio

Benevento ospiterà la Presentazione del libro “50 anni di Democrazia Cristiana nel Sannio” di Antonio Coletta e Roberto Costanzo.L’evento sarà un’occasione per ripercorrere la storia e l’impatto della Democrazia Cristiana nel territorio sannita attraverso le pagine del volume.Ad introdurre la Presentazione sarà l’Editore Maria Gabriella Fuccio. Seguiranno gli interventi di Clemente Mastella e Giovanni Zarro, ultimi parlamentari della DC sannita, che offriranno le loro testimonianze e riflessioni su questo importante periodo politico.I coautori del libro, Antonio Coletta e Roberto Costanzo, porteranno il loro saluto e condivideranno il percorso che ha portato alla realizzazione dell’opera.A coordinare la serata sarà Tommaso Paulucci, ultimo segretario provinciale della DC sannita. 🔗 Lunedì 5 maggio 2025, alle ore 17:30, il Teatro de La Salle di Piazzetta Vari (Arechi II) aospiterà ladel“50dinel So” di Antonio Coletta e Roberto Costanzo.L’evento sarà un’occasione per ripercorrere la storia e l’impatto dellanel territorio sta attraverso le pagine del volume.Ad introdurre lasarà l’Editore Maria Gabriella Fuccio. Seguiranno gli interventi di Clemente Mastella e GiovZarro, ultimi parlamentari della DC sta, che offriranno le loro testimonianze e riflessioni su questo importante periodo politico.I coautori del, Antonio Coletta e Roberto Costanzo, porteranno il loro saluto e condivideranno il percorso che ha portato alla realizzazione dell’opera.A coordinare la serata sarà Tommaso Paulucci, ultimo segretario provinciale della DC sta. 🔗 Ildenaro.it

Su questo argomento da altre fonti

San Lorenzello raccontato ai ragazzi: presentazione del nuovo libro di Antonello Santagata - Comunicato Stampa Il volume illustrato da Lisa Lavorgna e con prefazione di Luciano Lombardi avvicina i giovani alla ricca tradizione del borgo San Lorenzello si prepara a vivere un momento di grande orgoglio culturale con la presentazione del libro “San … Continua L'articolo San Lorenzello raccontato ai ragazzi: presentazione del nuovo libro di Antonello Santagata proviene da Fremondoweb. 🔗fremondoweb.com

Presentazione del libro "Rubare l'arte con gli occhi" - L'antica arte del carretto siciliano è raccontata in prospettiva artistica e antropologica da Angela Solaro e Luisa Tuttolomondo in "Rubare l'arte con gli occhi. Viaggio nel mondo del carretto siciliano"(Istituto poligrafico europeo), Dialogano con le autrici alcuni esponenti della tradizione... 🔗cataniatoday.it

Sora, presentazione del libro dell’On.le Anna Teresa Formisano “Politica. Storia di una ragazza” - A qualche giorno di distanza dalla “festa” dell’8 Marzo, l’Associazione SOS Donna, con il patrocinio del Comune di Sora, dell'AIPES e del Consorzio dei servizi sociali del Cassinate, è lieta di presentare il libro dell’On.le Anna Teresa Formisano, “Politica. Storia di una ragazza”. L'evento si... 🔗frosinonetoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Benevento: Presentazione del libro 50 anni di Democrazia Cristiana nel Sannio; Il Museo Arcos di Benevento si rinnova: arriva il nuovo Museum Shop dedicato all'Antico Egitto; Mezzo secolo di Storia Politica nel Sannio con il libro di Coletta e Costanzo; Mezzo secolo di Storia Politica nel Sannio con il libro di Coletta e Costanzo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

''50 anni di Democrazia Cristiana nel Sannio'': la presentazione il 5 maggio presso il Teatro de La Salle di Benevento Eventi - Il cattolico e il comunista. Roberto Costanzo, nato a San Marco dei Cavoti nel 1929 e dove, orgogliosamente, ha mosso i primi passi di quella che è stata una lunga e brillante carriera ... 🔗realtasannita.it

Lo sfogo dello scrittore sannita Tecce contro Benevento LibrAria: si presenta il suo libro, ma non c’è l’invito per gli autori - Dall’esaltante epilogo della tournée in Germania con la partenopea Graus Edizioni all’amaro strappo con la propria città natale: lo scrittore sannita Giuseppe Tecce ha annunciato oggi di aver annullat ... 🔗ntr24.tv

Ernesto Maria Ruffini a Benevento per presentare il suo libro ''Più uno. La politica dell'uguaglianza'' Eventi - presso il Centro Servizi per il Volontariato di Benevento (Viale Mellusi, 68), la presentazione del libro di Ernesto Maria Ruffini, avvocato e scrittore, dal titolo: “Più uno. La politica ... 🔗realtasannita.it